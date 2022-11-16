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梁詠琪明年開騷 囡囡唔會同台

2022-11-16 列印
■Gigi闊別紅館五年，將於明年2月舉行演唱會。
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梁詠琪（Gigi）闊別紅館五年，將於明年2月17、18日舉行《梁詠琪 時間遇上我們》演唱會，日前她為個唱拍攝海報，穿上鮮紅漆皮外套，平日外表溫柔的她變得霸氣十足，她笑言：「以前開騷總會着公主裙，哈哈，但今次嘅造型好唔同，好似着住盔甲、武士道服裝，件褸好重，但影出嚟好靚，好符合我今次想表達嘅主題。」問及演唱會中會否母女檔上場？Gigi稱：「囡囡唔會上台，佢喺台下搖吓熒光棒，都已好開心。」
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