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軒仔獲米雪封廣告界一哥

2022-11-16 列印
■軒仔近年廣告不絕，今年便接了18個廣告。
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張敬軒（軒仔）、米雪昨日出席「御藥堂」活動並坐電車巡遊。軒仔近年廣告不絕，單是今年便接了18個廣告，米雪指他是「廣告界一哥」，軒仔則謙稱是黐米雪姐的運氣。米雪大讚軒仔乖仔兼具正能量，軒仔笑言對着米雪姐不敢曳。

此外，談到Anson Lo演唱會後胃抽筋，軒仔指對方當晚演出精采，並自爆曾因為拍電影煞科打戲，突然胃抽筋劇痛到要停機，劇組等他休息40分鐘後，取消了吊威吔戲份。他指MIRROR工作密麻麻的「死亡期表」，明白趁後生把握每個機會，但也要識得養好身子。■昨日軒仔與米雪出席「御藥堂」電車巡遊活動。
■昨日軒仔與米雪出席「御藥堂」電車巡遊活動。
■軒仔與米雪現身電車，吸引大批fans到場。
■軒仔與米雪現身電車，吸引大批fans到場。
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