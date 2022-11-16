「鏡粉」懇求拍《調教你MIRROR 2》 梁祖堯難忘同鏡仔拍拳賽戲拍到喊

毫不錫身■祖祖大讚一班飾演拳手嘅演員唔錫身，落力演出。

請備紙巾■祖祖跟AK喺劇中有大量感動位，賺人熱淚。

重大挑戰■梁祖堯演一位cool爆嘅拳館教練，是喜劇演員最想挑戰的範疇。

眼有淚光■MIRROR 11子於巨星籃球賽後接受傳媒訪問時，Anson Lo一度眼有淚光。

留下陰影■MIRROR第4場紅館show發生嚴重事故，休團兩個月後已復工。

建立互信■梁祖堯因為《調教你MIRROR》節目，跟鏡仔建立互信。

綜藝能手■祖祖擅長主持綜藝節目，《空肚講宵夜》拍足七季。

46歲梁祖堯（祖祖）處男下海拍攝ViuTV新劇《繩角》，接拍全因角色正、拍攝場地近屋企，同埋可以同MIRROR好兄弟楊樂文（Lokman）、江𤒹生（AK）、王智德（Alton）及邱傲然（Tiger）合作。祖祖激讚鏡仔表演專業，不少拳賽場口打到口水鼻水齊飛，更試過拍到喊。對於已復工的MIRROR，亦師亦友的祖祖鼓勵他們要振作：「點都會畀人話，我諗由得佢（嚴重事故）共存，總有一日會好嘅。」採訪：方騫平首次正式拍劇的梁祖堯坦言拍《繩角》是一次開心的體驗，劇中他飾演cool爆的拳館教練，因為念舊，永遠着住舊拍檔送嘅風褸，又唔使化妝、整頭髮，開工又近屋企；唯一最唔慣經常要等，又驚跟唔上節奏阻人收工，好彩有好友同場，會拉住AK講戲，大家都熟唔使怕影響對方休息。鏡仔通宵拍拳賽凍到震祖祖形容戲裏戲外都好熱血：「戲內我做陪打員，會揸拳靶，訓練時要打佢哋，為求迫真，AK都『食』過我拳，而佢哋拍拳賽時就互『食』，見住佢哋一槌槌打落去，連口水、鼻水、頭髮汗水都飛埋出嚟，佢哋好唔錫身相當專業，效果好好睇。」祖祖不忘大讚鏡仔，用100%力度做好件事，所以成功係有原因。而他最難忘有幾晚通宵喺觀塘碼頭，冒雨拍生死決鬥式拳賽戲，「因為佢哋減肥減到好少體脂，拍攝期間凍到震，加埋傷感情節，睇playback時大家都感動到流晒淚，我好榮幸人生第一套參與咁嘅劇。」祖祖坦言拍出戲癮，有意將執導嘅舞台劇《通菜街喪屍戰》、《隔離童話集》改編成電視劇，最好由原班人馬趙祥誠（Ben）、趙學而及陳凱詠等演出。提到休團兩個月的MIRROR已復工，祖祖坦言12子在事故中的感受，外人永遠唔會明白，所以寄語他們只要團結必會過到，「難過總會過，正如我喺船上望向企喺碼頭嘅人，見個人愈嚟愈細，但唔等於愈嚟愈唔重要，嗰個人只係變成一粒一點，好似種子咁放喺個心陪住你，係時間拉遠咗距離，唔代表淡咗，我希望佢哋可以振作面對之後嘅路。」不便回應事故調查報告意外帶出後遺症，祖祖明白MIRROR調整心態唔容易，「究竟佢哋用乜心態去面對工作呢？係咪出嚟帶住傷痛呢？定將傷悲放埋一邊，可以嘻嘻哈哈出嚟呢？我諗由得佢一齊共存囉，點都會畀人話，總有一日會好嘅。」祖祖最近收到好多鏡粉DM，要求再做《調教你MIRROR 2》，不過他自言唔係心理醫生，唔太適合去做：「或者咁講，佢哋需要我，我點都會喺度！」問到可會擔心意外事件影響鏡仔發展？祖祖就話擔心唔嚟，因為冇得預測，唯一成件事需要好好交代，避免事故再發生，就連舞台劇界都震驚。對於事故報告出爐，祖祖就冇具體回應，只說：「已進入司法程序，任何人唔了解細節都唔應該回應，但情感上我會關心每位傷者，特別係最嚴重嘅阿Mo，希望佢身邊家人、朋友、女友都可以堅強起嚟，面對難過嘅時刻。」