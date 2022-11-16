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為旅行地點拗撬 黃翠如同連詩雅陳自瑤意見分歧

2022-11-16 列印
■Shiga指三人其實未試過鬧交。
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黃翠如、連詩雅（Shiga）及陳自瑤（Yoyo）早前擔任無線遊戲節目《唔玩唔知有獎攞》嘉賓，三人稍後將一起拍旅遊節目，但傾地點已出現分歧，Yoyo想去瑞士遊歷、探險，而將到大馬工作的連詩雅想在當地拍攝，至於翠如則表示有提意去非洲，不過因另外兩人畏高，所以要再想其他地點。提到三人未出發已先有拗撬，Shiga指3人其實未試過鬧交，而翠如則大讚Shiga與Yoyo是好女人，一向也很溫柔及細心。■左起：連詩雅、黃翠如及陳自瑤稍後會一起拍旅遊節目。
■左起：連詩雅、黃翠如及陳自瑤稍後會一起拍旅遊節目。
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