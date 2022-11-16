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《正義迴廊》慶功 阿卵盼幫翁子光賺回首期

2022-11-16 列印
■麥沛東和阿卵出席《正義迴廊》慶功宴。
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電影《正義迴廊》上映18日票房突破1,700萬，一眾演員楊偉倫（阿卵）、麥沛東、蘇玉華、林海峰、朱柏謙、楊詩敏、導演何爵天及監製翁子光，前晚一起到尖沙嘴出席慶功宴。有傳阿卵與麥沛東雙雙獲提名「香港電影金像獎」，入圍角逐男主角及男配角獎，阿卵開心表示，能入圍已是個肯定，並希望幫監製翁子光賺回買樓首期，令他不需再瞓碌架床。

至於林海峰對家人表示滿意自己的表現感到安慰，問他票房達到某數字，才肯穿泳褲示人？林海峰稱，自己經常穿泳褲，大家到沙灘便會看到。■林海峰對家人滿意自己的表現感到安慰。
■林海峰對家人滿意自己的表現感到安慰。
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