台慶夜戰衣盡量性感 陳自瑤望觀眾滿意

■向海嵐、志偉、陳自瑤及袁偉豪等出席慈善活動。

陳自瑤（Yoyo）、袁偉豪、向海嵐及TVB總經理曾志偉等昨日出席慈善活動，見證最大規模畫框展示健力士世界紀錄。Yoyo表示與女兒各自畫一幅風格不同的畫，畫了一整晚，她自小灌輸女兒多參與善事，希望更多正能量，宣揚心靈健康訊息。Yoyo印象中，兒時好有心機做勞作，但工作後沒時間及心機坐定定畫畫，後來認識慈善機構創辦人胡曦文，她欣賞對方理念，身體與心靈健康都好重要，尤其藝人壓力好大，她平日以冥想及頌砵減壓。昨日她穿喱士裙現身，問台慶當晚會否更性感令人嘩一聲？她笑稱盡力，希望大家滿意。至於聖誕節，Yoyo暫沒計劃出埠旅遊，會佈置屋企及安排派對與女兒慶祝，她說最好有活動搵錢，絕對不介意聖誕節工作。