Tyson Yoshi疑被商台針對

■商台公佈我最喜愛的男歌手15強走勢。

商台《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》我最喜愛的男歌手、女歌手、組合首輪投票已展開，截至昨日（16日）中午12時的15強走勢，男歌手有MC張天賦、江𤒹生、呂爵安、林家謙、周國賢及姜濤等。Tyson Yoshi去年出席叱咤頒獎禮後，曾在網上大呻當晚頒獎禮好悶，日前商台在昂坪市集舉行叱咤記者會，未見Tyson現身，事後他在網上直認未獲邀出席，又自爆「冇課金」，網民猜測他可能被商台針對。正在進行的我最喜愛的男歌手網上投票，Tyson的照片也被消失，大會竟以活動的貨車設計圖片代表他；他亦懷疑自己不受商台喜愛，在社交網發文改圖自嘲「貨車頭YOSHI」。其後Tyson稱獲商台回覆因他今年推出三首歌均不是廣東歌，而他入圍我最喜愛男歌手投票，是因去年派台歌《That Guy》計入今年。