父母停火林鈺洧鬆一口氣

林鈺洧出席《歡樂滿東華2022》高爾夫球慈善賽活動，提到媽媽與前夫林俊賢早前隔空罵戰，成為夾心人的林鈺洧有苦自己知，但近日父母似是已經停火，令她鬆一口氣，問她可有找過父母了解？她坦言沒有，讓他們自己冷靜一下。



另外，有指兩位港姐冠軍黃嘉雯因眼紅宋宛穎被公司力捧而鬧不和，問她可擔心都被拿來作比較？她說：「不怕，她們的條件好過我，大家各有特色。」講到自己的優勢，她即拿家事自嘲，笑指自己擅長「拆彈」。