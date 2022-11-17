被封「最強後母」覺得唔好意思 楊卓娜下年結婚一提亡父即爆喊

■在《超》劇中，卓娜被衰老公所害，遭黑社會掉落街慘死。

■未能在完整家庭成長，令卓娜自小缺乏自信，所以選港姐惹是非即承受不到壓力。

■卓娜三個囡囡和妹妹楊茜堯，亦有為她慶生。

■《美麗戰場》的後母「芳姨」演得出色，卓娜笑言要多得兩個「衰佬」。

■11月10日是卓娜44歲生日，未婚夫楊志翹當然識做陪慶祝。

■卓娜跟吳家樂在《超》劇再演夫妻，已是今年內第三套。

■卓娜認為童年缺乏父愛，成為她一生遺憾。

■由楊媽媽獨力照顧長大，卓娜特別愛錫媽咪。

■2001年選港姐，卓娜﹙左﹚因不懂擺甫士被指「批肘」楊思琦﹙中﹚，惹負面新聞。

楊卓娜在《美麗戰場》演完衰格後母「芳姨」，搞到老公慘死後，緊接在《超能使者》飾演苦命的「喬若詩」，風水輪流轉被衰老公害死，兩角表現都獲讚。熱愛演戲的她，經歷過抑鬱及推劇的日子，對於演「芳姨」再被揭家事，更獲封「最強後母」，她謙稱對「最強」一詞感汗顏，又計劃明年跟未婚夫完成婚事。講到如擁有超能力，她最想時光倒流，可以回到有爸爸的日子，更邊講邊喊，非常傷感。採訪：杜杜攝影：譚志光 髮型及化妝：Gipsy Image訪問當日，剛好是卓娜44歲生日前夕，她笑指生日願望很簡單：「年年都keep住28歲嘅心態，因28歲係有美貌又有智慧嘅年紀，38歲都得，會有啲財富嘅累積囉！哈哈！」雖然近期演兩個角色反應俱佳，但她不期望獎項成為生日大禮，「生日實際啲好，頒獎時離我生日好耐，如果畀我揀，我會揀多啲發揮到戲份嘅角色，較獎項更加緊要，如果冇其他角色承接，變咗停咗喺度，我需要得到更多觀眾嘅掌聲，所以無時無刻都期待好角色。」埋位就喊拍到似機械人卓娜曾於訪問中透露，2001年選港姐時發生「批肘事件」，令被抹黑的她對圈中發展感到壓力，埋下患抑鬱症伏線，「嗰時自己傻啫！o依家諗返都係啲雞毛蒜皮事，如果我識得處理，嗰十年我就唔會白過。」卓娜坦承事件後一直不懂享受當演員的樂趣，「做到好灰心，唔識點樣投入，做嚟做去都係啲過鏡，可有可冇嘅角色，更加唔想做，所以我話以前冇演員道德，自從《愛‧回家》之後投入咗，識得點樣去處理情緒。」卓娜承認試過推劇，幸得未婚夫楊志翹開解才跳出抑鬱陰霾，「試過推啲角色，戲份唔多，但一嚟要我喊，當然我係喊得出，但係我唔享受，好痛苦好似機械人咁，喺工廠啤膠咁啤出嚟，我都想做得好，但問題係冇空間，推完之後又內疚喎！」因為怕影響楊茜堯，所以該段日子冇搵妹妹傾訴，幸有正能量未婚夫在身邊，「佢會開解吓我，係我心靈導師。」帶三個女去希臘度蜜月卓娜2009年為「燈箱大王」楊志翹誕下一女，一直跟對方與遺孀的一對女兒相處融洽，最近《美》劇令她後母身份再被報道，更被封為「最強後母」，她完全不介意，但坦承擔不起「最強」稱號，「我唔覺得自己係最強，呢兩個字令我唔好意思，我都唔係做過啲咩，得到一個咁高嘅榮譽，真係有啲汗顏。」她謂未婚夫看到報道都笑言：「又係呢樣嘢。」卓娜有計劃明年辦喜事，因為未婚夫經常求婚，「一直都想完成，不過因為好多親人唔喺香港。」她笑指婚禮一拖再拖，三個囡囡已由花女變伴娘。另外，提到想去希臘度蜜月，她依然想預埋三個女，「去歐洲要好長假期，我又唔想去一、兩個星期，好趕咁，去唔到啲咩地方，不過未必適合一家大細去。」最想媽媽能夠幸福生活《超》劇中卓娜雖然冇份擁有超能力，但她覺得陳展鵬的角色能停頓時間很有意思，「可能一個決定，一件事會影響成個人生，如果可以停頓一個時間或者可以去返某一個時間嘅空間，已經會改變咗成個故事。」問到卓娜若可重回人生的某一刻，會選擇那個時候？父親早在她四歲時已離世，一時感觸的她爆喊：「有能力我梗係想有返爸爸啦！」邊抹眼淚的她承認童年缺乏父愛，一直是人生的一大缺口，「我諗童年嘅生活對我成長影響好大，令到我唔夠自信，如果我童年係好完整，我媽媽會好幸福，我希望我媽媽幸福。」