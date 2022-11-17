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Beyonce格林美提名追平老公紀錄

2022-11-17 列印
■Beyonce今屆格林美獲9項提名。
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《第65屆格林美獎》昨日公佈入圍名單，天后Beyonce推出的第7張錄音專輯《Renaissance》，入圍年度專輯、年度製作、年度歌曲等9項大獎，追平饒舌天王老公Jay-Z的紀錄，歷年共獲88項提名稱霸。饒舌歌手Kendrick Lamar獲8項提名緊隨Beyonce。
韓國天團防彈少年團（BTS）與英國樂隊Coldplay合作的《My Universe》獲提名最佳流行組合／團體演出，這是他們第3度入圍此獎項。
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