Beyonce格林美提名追平老公紀錄

葡萄牙球星C朗拿度日前跟名嘴皮爾斯摩根的專訪鬧得滿城風雨，而摩根周二更直言專訪是C朗主導，令此子更犯眾憎。他回到國家隊後，甚至先後跟曼聯隊友般奴費南迪斯和曼城左閘簡些路尷尬碰面，令葡軍今晚難有狀態主場...

2022-11-17