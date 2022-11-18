班頓費沙討厭HFPA拒出席金球獎

《盜慕迷城》53歲男星班頓費沙今年憑電影《The Whale》回勇，更大有機會獲金球獎、奧斯卡等頒獎禮的影帝提名，但近日他接受雜誌《GQ》訪問，表明不會出席由荷里活外國記者協會（HFPA）主辦的金球獎，「我跟HFPA之間的過節多於對它的尊重，正因為那些過節，我母親教導我不要成為一個偽君子。」



班頓於2018年自爆是#MeToo事件受害者之一，他指HFPA前主席Philip Berk於2013年曾性侵犯他，當時他在比華利山酒店出席午餐會，被Philip揑臀部及將手指插入，但對方否認。班頓表示他之後幾年在影壇被杯葛，都跟此事有關。