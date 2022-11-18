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Bob曾被印巴「神力男」呃錢

2022-11-18 列印
■Bob、Joey齊分享險受騙經歷。
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林盛斌（Bob）、戴祖儀（Joey）參與台慶直播節目《唔玩唔知有獎攞》，日前Bob發文指被冒認與品牌合作，他表示：「之前都有被冒認，不過大家都醒目，會幫我手舉報，始終數量唔少，沒辦法一直發文通知大家。」慶幸無人受騙。

Joey曾被盜用相片到交友軟件，小時候更收過假郵局電話，因當時沒信用卡才未被騙；Bob搞笑說：「中七暑假時有印巴男士說給他100元，可以用神力開出6個號碼中頭獎，結果一個號碼都沒中！（教子女不要被騙？）會教她們可能有些人討厭爸爸，所以在社交網留言攻擊，她們也明白不是所有人都鍾意爸爸。」
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