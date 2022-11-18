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王丹妮預告機場放閃

2022-11-18 列印
■王丹妮認為現時和老公分隔兩地的相處狀況不錯。
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王丹妮前晚出席時尚活動，興奮指在澳洲讀脊醫的老公羅孝勇將於聖誕節回港兩個月，更預告接機時會撲上去攬住對方放閃，她開心說：「小別勝新婚，我好努力工作，佢又好努力讀書，平時夜晚都會約埋一齊打機同視像。」亦希望老公能成為出色脊醫：「我成個人骨骼、神經都等緊佢！」提到電影《梅艷芳》失落《第35屆中國電影金雞獎》「最佳女主角」，王丹妮未有失望，望大家知道香港仍有好多好演員。

同場的葛綽瑤（Yoyo）在劇集《季前賽》中被網民批演技差兼把聲乞人憎，她坦言會接收及感謝所有評語，希望下次做好些，亦慶幸和姜濤的親熱戲沒引起「姜糖」反感。■Yoyo未有聯絡受傷的姜濤，希望對方安心休養。
■Yoyo未有聯絡受傷的姜濤，希望對方安心休養。
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