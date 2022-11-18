腳傷影響無法出席音樂會 姜濤改以視像現身參與

■Jeremy與Jer穿上杏色西裝褸上陣，相當有型。

姜濤上周在《903 AllStar籃球賽》中不慎受傷，觸及右膝舊患需要動手術，日前姜濤上載手術後照片，並表示未來兩個月需柺杖輔助。姜濤原定今晚參與《樂在維港》音樂會，與女高音天后曹秀美合唱，亦是MIRROR演唱會墮屏意外後，繼Anson Lo重踏舞台的第二位團員。大會昨日宣佈姜濤需遵從醫生指示，盡量不要下牀走動，所以他們會安排以特別視像連線方式，讓姜濤參與演出。另外，MIRROR成員柳應廷（Jer）和李駿傑（Jeremy）原定於7月底在網上播出的音樂會，因演唱會意外兩度改期後，終於落實在昨晚9時播出。