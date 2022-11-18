陳山聰預告《超能》勁多親密戲兼玩赤裸 劉穎鏇興奮超肉感三點式場口被期待

■Tiffany這場三點式戲份，引起全城期待。

■Tiffany很信任山聰，就算拍㩒胸戲都不會尷尬。

■劇中Tiffany仲有大露背，扮被山聰誤睇全相。

■Tiffany今年仲有在《青春不要臉》，着一件頭泳衣演出。

■若真的擁有超能力，山聰好希望時光倒流，讓囝囝陳霆軒（Jaco）跟亡父見面。

■Tiffany早前為拍《隱形戰隊》，亦以三點式上陣。

■山聰有晒心理準備視帝隨時是林敏驄奪得，亦認為對方是實至名歸。

■山聰今年多個角色都很突出，其中《十八年後的終極告白2.0》易服演出成為熱話。

■山聰苦練的「米線話」，原來當日佗住BB的太太都有幫手練，Tiffany笑他胎教下，囝囝都應該識講。

46歲陳山聰和25歲劉穎鏇（Tiffany）在《超能使者》第四度合作，做完父女、表兄妹，今次就做情侶，仲有勁多親密戲，兩人都話有晒默契唔會尷尬，又預告會有更多身體接觸，山聰甚至有赤裸場口。對於全城期待Tiffany着三點式一幕，當事人堅拒透露播出日期，講明想睇就追劇。翻查資料，Tiffany今年有四套劇播出，有兩套都要着泳衣，女方擁有34吋半D級上圍，TVB當然唔會浪費。採訪：杜杜 攝影：Stanley 髮型：Seiko Sin Hair@Hair Culture（山聰）、sue Cheung（Tiffany） 化妝：Chloe Yu（山聰）、circle cheung（Tiffany） 服裝：Bespoked_ianchang（山聰）、alice and olivia hong kong（Tiffany） 場地：The Point∼Pizza & Pasta山聰和Tiffany的關係認真錯綜複雜，先在《大步走》演父女；到《鐵拳英雄》做表兄妹；再在單元劇《回歸光影頌：我的驕傲》做返父女，到今次《超能使者》及未播出的《隱形戰隊》就轉做情侶。山聰唔擔心觀眾接受不到，「我哋係鬥氣先，跟住萌生友情變感情，唔係一出嚟就拍拖好sweet，希望令觀眾快啲忘記嗰啲父女關係。」對於女拍檔愈來愈後生，山聰好風騷，「我可以襯到力捧女神，應該開心嘅。」Tiffany覺得同山聰合作好處是多了個老師，「哈哈！係四字詞語補習老師，因為劇入面佢成日講四字詞語。」她大讚山聰好識用同音字方法來教她讀中文。劉穎鏇唔要大隻戒甜食劇中兩人有不少身體接觸，第一場對手戲山聰已經要㩒住Tiffany個胸，「都冇得尷尬，監製同武指都喺現場，佢又咁信任我，呢啲戲一take過拍咗佢仲好，佢有樣嘢好，鬼妹仔又大膽，唔會避忌，同埋我同佢又熟，講清楚我哋就拍。」原來摸胸只屬小兒科，山聰預告嚟緊會更激，「會有更多身體接觸，我仲會赤裸O添！」Tiffany興奮地補充山聰露肉程度都唔弱，不過當然唔夠她穿三點式吸引，連山聰都以「全城期待」嚟形容。Tiffany對此冇乜壓力，希望大家將焦點放返落劇情，「我唔會好抗拒，希望大家每一集都追，我唔會話畀你知幾時出現，要大家睇足晒。」山聰都加把口：「呢個都係其中一樣秘密武器嚟。」講到身材較2016年參選港姐時更fit，Tiffany承認6年來下過不少苦功，「港姐後有個階段好腫，變咗大隻，上電視會橫幾十倍，睇劇唔鍾意呢個version嘅自己，我想行健康身形，唔係瘦蜢蜢咁。」除了做健身外，她還戒食至愛的甜食，「飲食習慣變咗，冇咁鍾意食甜嘢，以前好鍾意飲珍珠奶茶，都有成年冇飲過。」對「膠勇」攞獎最有信心山聰今年有六劇揸手，除了《超》劇，還有《鐵拳英雄》、《金宵大廈2》、《十八年後的終極告白2.0》、單元劇《回歸光影頌：我的驕傲》及《美麗戰場》，成為今年視帝大熱之一，他對奪獎都有一定信心，不過最感激從谷底上返地面後，觀眾仍然好支持，「今年算係陳山聰嘅紀錄，最多劇出街嘅一年，仲要唔係行行企企，最重要冇一個角色重複，仲要得到觀眾嘅喜愛，呢樣嘢比起攞獎更重要。」山聰對重返TVB後的九年有感而發，「大家睇住陳山聰呢九年嘅成長，一定要有信心，唔係行唔到呢一步，最尾攞唔到冇所謂，我已經得到我想得到嘅嘢，就係咁多角色都有唔同人嘅喜愛。」雖然山聰有信心，但亦知道外界熱捧《下流上車族》的林敏驄，「今年呼聲最高當然係另一個驄哥啦！哈哈！」而他在眾多角色中，對《超》劇「膠勇」睇高一線，「演繹上絕對超乎頭三套劇嘅辛苦，最鍾意嘅角色，亦係比較複雜嘅角色，用咗二百倍能力去做。」