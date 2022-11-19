創票價新高BLACKPINK港騷

■Super Junior前晚抵港，吸引過百粉絲接機。

韓國女團BLACKPINK將於明年1月13至15日在香港亞洲國際博覽館Arena舉行3場《Born Pink》巡迴演唱會，主辦方昨日公開門票價錢及座位表，演唱會最貴的VIP門票為$2999，創韓團演唱會的新高。VIP門票除可參與綵排活動，另有確保是最前排較佳觀賞位置、開場前Sound Check Party、VIP專屬周邊商品攤位和紀念卡及掛繩等專利。至於今、明兩日在香港亞洲國際博覽館Arena舉行兩場演唱會的韓國男團Super Junior（SJ），已於前晚抵港，吸引大批粉絲接機。