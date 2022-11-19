劉穎鏇攞飛躍進步獎呼聲高

■劉穎鏇為劇中性感造型要減肥。

TVB劇集《超能使者》演員陳展鵬、劉佩玥、劉穎鏇等前晚飯聚一同睇劇，談到劉佩玥與郭子豪被展鵬「捉姦在牀」，二人大讚姦夫郭子豪演得好兼有好身材，問劉佩玥劇中老公展鵬與子豪邊個身材好？她笑指展鵬比較乾身，而子豪身材好，上圍勁過她。劉穎鏇劇中造型性感突出，她為配合劇中衣着以弗爆身形示人，自然要節食。談到台慶頒獎禮「最佳飛躍進步獎」呼聲高，她說：「很多人都這樣說，最開心是聽到朋友話我有進步、努力和看到我的付出，這些評語比任何獎項更有意義。」