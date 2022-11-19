欣宜最難忘紅館粉絲砌心心海

鄭欣宜、周勵淇及王君馨等前晚現身尖沙咀鐘樓，出席由王幼倫兒子張嘉慶籌辦的大型戶外公共藝術展覽亮燈儀式。



問欣宜鐘樓和海濱會否勾起拍拖的回憶？她說沒有，深刻回憶是2012年在文化中心演舞台劇，每日坐渡海小輪到場綵排。欣宜坦言喜歡浪漫，而且很易o氹和容易滿足，最重要是有得食便可。問男友做過最浪漫的事，欣宜笑言太多了，男仔喜歡對她作出浪漫表現，但她覺得最浪漫是紅館個唱全場為她做出心心海很震撼，感動到眼濕濕。



近年轉戰內地的王君馨離開香港10個月，直言很掛念老公、家人和朋友；君馨覺得小別勝新婚，與老公更恩愛和更珍惜。