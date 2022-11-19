每日與姜濤聊天關注康復情況 Anson Lo澄清冇同AK爭位：不實揣測

■Anson Lo被指在籃球賽上與AK爭位，認真無辜。

■一眾粉絲企滿商場幾層樓高，認真墟冚。

■姜濤因腳傷缺席KKBOX香港風雲榜。

■毛舜筠與謝君豪出席首映禮。

■談善言撐住柺杖，與Edan上台合照。

■談善言落台時要工作人員扶着，Edan亦從後保護。

MIRROR副隊長Anson Kong（江𤒹生AK）被拍到日前在《903 AllStar籃球賽》休息期間向隊友Anson Lo（盧瀚霆）發脾氣，有報道指二人當時爭座位，最終Anson Lo被AK兇走。昨日Anson Lo出席活動時，強調冇同AK爭位，又指報道的後半段是不實揣測。昨晚Anson Lo和隊友Edan（呂爵安）出席新片《過時‧過節》首映禮，吸引過千鏡粉迫爆現場四層樓，見到偶像更尖叫不絕。被問到AK向他發脾氣一事，Anson Lo表示AK確是受傷，但報道後半段是不實揣測。Edan對報道不作任何回應及評論，只謂場地很大，坐任何位是很隨意，大家不須想太多。對於姜濤受傷，Anson Lo表示每日都會跟姜濤聊天，知他康復中，康復期間需要關心，但自己要工作未必探到他，會傳訊息關心其情況。Edan被鬧認表達不好而在球賽後受訪，提到舞蹈員阿Mo時落淚，Anson Lo解釋自己因情緒到，才如此反應，他指每人被觸動的時間不同，當刻自己真的忍不住，Edan即幫口叫大家多給他們空間。對於回應舞台機關而被舞者罵，Edan表示事件令大家好難過，他明白大家會有情緒，希望一起度過這件事。問到有否不開心，Edan表示理解和明白，認為最重要多溝通，事後有私下跟舞者解釋並非當中意思，是自己表達不好。談到早前胃抽筋仍硬撐完成拉闊音樂會，Anson Lo表示已好了很多，會注意飲食，當日為怕吃完胃痛影響演出而全日沒多吃，因已太久沒上台表演，是自己過份憂慮，現時已不用擔心，能再次上台表演又見到粉絲，覺得好開心和享受，和欣宜綵排時都忘記辛苦，現已準備好投入任何工作，未準備好就不會夾硬來。姜濤為缺席風雲榜致歉另外，姜濤因在籃球賽傷及右膝舊患要做手術，原定昨晚（18日）參與的《樂在維港》音樂會，最終以視像形式現身，手術後正在休養的他前晚在社交網發文再向製作單位致歉。原定9月17日於亞博館舉行的《第四屆KKBOX香港風雲榜》，因MIRROR演唱會意外延至本月27日復辦，前日主辦單位也宣佈姜濤未能出席，姜濤轉發帖文表示：「很抱歉因為腳傷未能出席今年KKBOX香港風雲榜，但我相信當晚MIRROR兄弟、家謙和其他出席歌手一定會為大家帶來精采的表演！」