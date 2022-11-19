黃宗澤讚蔡潔玉背值95分

昨晚Anson Lo和隊友Edan（呂爵安）出席新片《過時‧過節》首映禮，吸引過千鏡粉迫爆現場四層樓，見到偶像更尖叫不絕。被問到AK向他發脾氣一事，Anson Lo表示AK確是受傷，但報道後半段是不實揣測。Edan對報道不作任何回應及評論，只謂場地很大，坐任何位是很隨意，大家不須想太多。



對於姜濤受傷，Anson Lo表示每日都會跟姜濤聊天，知他康復中，康復期間需要關心，但自己要工作未必探到他，會傳訊息關心其情況。

Edan被鬧認表達不好



而在球賽後受訪，提到舞蹈員阿Mo時落淚，Anson Lo解釋自己因情緒到，才如此反應，他指每人被觸動的時間不同，當刻自己真的忍不住，Edan即幫口叫大家多給他們空間。對於回應舞台機關而被舞者罵，Edan表示事件令大家好難過，他明白大家會有情緒，希望一起度過這件事。問到有否不開心，Edan表示理解和明白，認為最重要多溝通，事後有私下跟舞者解釋並非當中意思，是自己表達不好。



談到早前胃抽筋仍硬撐完成拉闊音樂會，Anson Lo表示已好了很多，會注意飲食，當日為怕吃完胃痛影響演出而全日沒多吃，因已太久沒上台表演，是自己過份憂慮，現時已不用擔心，能再次上台表演又見到粉絲，覺得好開心和享受，和欣宜綵排時都忘記辛苦，現已準備好投入任何工作，未準備好就不會夾硬來。

姜濤為缺席風雲榜致歉



另外，姜濤因在籃球賽傷及右膝舊患要做手術，原定昨晚（18日）參與的《樂在維港》音樂會，最終以視像形式現身，手術後正在休養的他前晚在社交網發文再向製作單位致歉。



原定9月17日於亞博館舉行的《第四屆KKBOX香港風雲榜》，因MIRROR演唱會意外延至本月27日復辦，前日主辦單位也宣佈姜濤未能出席，姜濤轉發帖文表示：「很抱歉因為腳傷未能出席今年KKBOX香港風雲榜，但我相信當晚MIRROR兄弟、家謙和其他出席歌手一定會為大家帶來精采的表演！」



黃宗澤（Bosco）與蔡潔昨日出席台慶劇《法證先鋒V》宣傳活動，蔡潔透露在劇中要被關楚耀剝衫，拍攝時需借位，感覺似全裸，她表示：「後來有一些動作衝突沒法借位，所以用拍背脊的方式交代。（有指是臨時加戲，會否介意？）也不是不介意，是有討論的，也是演員應該做的事。」Bosco笑言已睇過花絮片，大讚蔡潔的玉背有95分，非常性感流鼻血，有機會做新一代性感女神。



談到二人正拍攝《我和殭屍有個約會》電影版，Bosco透露角色是況天佑，而蔡潔則是王珍珍，問到前作珠玉在前可有壓力？Bosco說：「都有，但我們對陳十三有信心，始終都是他的作品。」