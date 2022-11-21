■新抱腹大便便，喬寶寶第二個孫仔下月初出世。

■女兒Maggie及其男友，陪夏惠BB坐飛機。

■夏蕙BB喺美國搞生日會，難得四代同堂合照。

■黃夏蕙由三藩市飛往西雅圖捧場，更上台合唱《愛拼才會贏》。

■夏蕙BB喺美國周圍玩，曾到訪唐人街。

■喬寶寶一有時間就搵錢幫補家庭。

■11月27日是李小龍的82歲忌辰，寶寶喺西雅圖期間順道弔唁偶像及其兒子李國豪。

52歲土生土長香港人喬寶寶，近年定居蘇格蘭湊孫為樂，趁第二個孫仔下月出世前空檔，日前由英國飛往美國西雅圖登台，更邀得移居美國的黃夏蕙撐場，兩人在台上妙語如珠，仲合唱《愛拼才會贏》，見到熟朋友的夏蕙姨非常開心，風騷地向寶寶表示，下年農曆新年可能會返港上頭炷香。採訪：方騫平喬寶寶到西雅圖登台，在三藩市定居的黃夏蕙與女兒Maggie都有去捧場，原來寶寶跟黃夏蕙相識超過15年，感情深厚。黃夏蕙在外地見返老友勁開心，講嘢特別幽默。夏蕙BB可能返港上頭炷香喬寶寶着肌肉衫扮大隻佬訪問夏蕙姨，追問她明年1月會否返港上頭炷香？夏蕙姨笑說：「我梗會返啦，但唔關你事喎，你無權問我，你咪恃大隻打得呀，我同你隻揪咪隻揪。」夏蕙姨又透露移居美國後跟女兒、孫仔、曾孫女家庭樂，她得戚地跟寶寶說：「好過你呀！你又唔帶埋老婆嚟？」喬寶寶口花花玩鬼夏蕙姨：「你都係我前度呀，我知你喺度，專程嚟美國搵你，同你表演唱歌，其實係想見你，因為我好掛住你。」夏蕙BB馬上落閘：「你就想呀你，我唔掛住你，你都娶咗老婆啦，我唔鍾意食咖哩，嫌太辣。」夏蕙BB仲笑住嫌喬寶寶有豬腩肉，唔啱佢。喬寶寶退而不休，下月初返港做「快閃店長」搵外快，他說：「屋企都有開支，冇理由問阿仔攞，咁我搵到錢咪一家人齊齊用囉。」