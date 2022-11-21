再選港姐奪冠感動落淚 何沛珈獎項獻亡母

■何沛珈對自己再選港姐封后，既興奮又開心。

■何沛珈（中）在終極一戰，擊敗李芷晴（左）及陳懿德成冠軍。

TVB《傳承‧狂歡55：萬千星輝賀台慶》出動逾300位藝員賀壽，在熱鬧氣氛下完騷。其中《香港小姐再競選決賽》三強佳麗何沛珈、陳懿德及李芷晴終極一戰，由現場55位星級評判，以一人一票方式投選，最後由何沛珈奪得冠軍，亞軍是李芷晴，季軍是陳懿德，並由選美出身的陳秀珠為何沛珈加冕，何沛珈得獎心情既興奮又開心，終忍不住落淚。賽後何沛珈受訪繼續喊，她表示一直以平常心面對，滿足現狀就夠，沒料到奪冠，感恩監製給予機會以及這兩年教過她的人，當年因亡母驅使她參選，終於得獎送給她，令自己更感觸，覺得媽媽也會驕傲。去年她哭着完結台慶，今年希望能笑着離開，能還亡母心願，自己也圓夢，未來仍抱不貪心的想法去進步。再競選不一定鬥輸贏，而是經訓練之後自信地行出來。