無線55周年 皇者再現

■無線55周年台慶，陣容超級鼎盛。

■黎明曾現身港姐舞台，令觀眾好驚喜。

■劉德華出席香港金曲頒獎禮，力撐樂壇。

記憶中，筆者也很久沒有在電視上感受到這種震撼。假若讀者上周六有收睇《萬千星輝賀台慶》，或者都有如此感覺。全台逾300藝員破天荒站在同一舞台，不分輩份、不分尊卑、不分序次，都是一條心並全心全意做好一個節目，而每一個環節，由綜藝科11位監製負責精心打造。就是這份凝聚力，成就無線霸氣，造就55年的輝煌歷史，且會延續下去。以前無線雖曾有過大堆頭的晒冷亮燈儀式，陪隨邵逸夫爵士坐在前方正中央，展現電視大亨的架勢。而這次的「真正總動員」再度展現邵爵士年代的氣魄。其感動之處在於，那管你是路人甲乙丙，都有機會上位。蔡國威、黃建東擔任台慶司儀就是很好例子，正如阿東所講這趟是「人生解鎖」的機會，證明只要願意付出和肯努力，總有機會在舞台上發光發熱。這是無線對每位藝員的一份尊重，同時驗證了電視城的確是年輕人追夢的地方。四大天王輪流亮相無線嚴格來說，55周年並不算甚麼特別年份，為何無線會如此認真看待？筆者推算可能有三：第一，55勉強叫做「齊頭」吧。第二，也許是疫情緩和後，無線「報復性宣洩」，證明「知我咩料啦」。第三，亦是最大可能性，是無線高層有見近幾年的台慶製作未算引起太大話題。今次製作團隊省招牌，藉55周年機會重建聲譽與聲威，讓觀眾重拾睇台慶的感動與樂趣。尤其自從去年曾志偉獲無線電視晉升為總經理（節目內容營運），全面負責無線節目的營運後，經過整頓及銳意抹去「得過且過」作風，要求認真處理每一個節目，那管是芝麻綠豆的綜藝節目，還是大型如香港小姐競選，在這大前提下，這一年屢見成果，幾個大型騷都辦得有聲有色。不得不提是志偉還動用人情牌，先後邀得四大天王輪流出山：張學友出席2021香港小姐競選決賽、劉德華出席香港金曲頒獎禮、黎明出席2022香港小姐競選決賽、郭富城亮相55周年萬千星輝賀台慶。城城毋負舞台皇者的盛名，每次現身幕前，都會為舞台傾注入生命力。台前幕後打造經典環節這次台慶裏的環節，亦看得到幕後的精心鋪排，而非「急就章」度出來的橋。一如台慶主題「傳承」的宗旨，每個環節都有薪火相傳、新舊交替的況味。如《全能司儀選拔大賽2022》，便是前輩司儀傳授心得與技巧，望蔡國威、黃建東等人能接班；《全城一叮》是發掘藝人的表演潛能，而林子超、孖八能擔任表演嘉賓；後起之秀當然還有《聲夢傳奇》畢業生，聯同《愛．回家》合演，向經典處境劇致敬。今次台慶可謂相當成功，筆者身邊友人都安坐家中收看。全賴台前幕後上下一心，還望無線能堅守這團創作之火，今後為廣大市民製作更多水準之作，真正發揮到傳承全城效應。文章見街之日，正是每周收視公佈之時，相信會是最好的見證。作者：劉星予