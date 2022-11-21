刨深田恭子寫真惡補擺甫士 ﻿劉穎鏇冇自信：﻿﻿睇見都怕醜 ﻿

■劉穎鏇早前釋出的人物介紹預告片，引起網民關注。

■劉穎鏇拍攝水着戲時，獲監製及工作人員照顧。

■「最強Body」劉穎鏇身形Fit爆。

■劉穎鏇被踢爆幾乎每次出外景都落雨。

■王君馨會否是Final Boss？惹網民熱話。

■唐詩詠飾演的Q姨疑似異能失控暴走。

現正在無線熱播的台慶劇《超能使者》終於迎來「最強Body」劉穎鏇的泳衣劇情，劉穎鏇坦言對自己的泳衣照欠缺信心，拍攝前更要刨深田恭子的寫真集，惡補擺甫士。劇集《超能使者》在啟播前，官方於社交網發放「深水埗Open姐（劉穎鏇飾）」人物介紹預告片時，角色部份泳衣造型率先曝光，惹起網民關注。萬眾期待的「足本版」今晚終於有得睇，劇情講述她拍攝防曬產品廣告，並以健康沙灘look上陣。昨日官方釋出一條12秒預告片，公開三大從未曝光的廣告畫面！預告片見劉穎鏇擺甫士甚有女神風範，豈料監製文偉鴻大爆劉穎鏇本身擺甫士零天份，拍攝前要專登找日本女神深田恭子的寫真給劉穎鏇惡補。劉穎鏇笑說：「我覺得深田恭子好靚、係健康嘅sexy，自己喺屋企試擺佢啲甫士時，我睇見自己都有啲怕醜。」性格保守的劉穎鏇坦言私下其實甚少性感打扮，故得悉要拍攝水着戲時也有點擔心，「我係缺少啲自信心，擔心各方面都達唔到大家要求；由於拍攝現場幕後人員唔少，初頭都有啲怕醜，但拍咗大半日之後，加上大家都好保護我，好多動作都make sure真係唔會走光至叫我做，令我愈拍愈放心。」競猜Final Boss成熱話劇集競猜Final Boss成為網上熱話；隨着上周劉佩玥「下車」後，大家轉為猜測會否是本周回歸的吳家樂或扮演黑幫大家姐的王君馨？另外，最後一位Big Boss嫌疑人物竟是主角Q姨（唐詩詠飾），線索更暗藏《超能》片頭中。事緣其中一幕詩詠發功精華片段，雙眼通紅的Q姨感覺勁wild，似是異能失控暴走，令網民覺得「相當有嫌疑」。