蒙嘉慧拖老爺撐場 鄭伊健紅館騷自肥 獻唱悼恩師羅文

■伊健到尾段時一度感觸得眼濕濕。

■伊健希望在自己的演唱會唱歌悼念師傅羅文。

■蒙嘉慧拖老爺到紅館捧場，表現興奮。

■伊健站在高台獻唱，一點也沒怯場。

■伊健不時擺chok爆甫士，令現場尖叫。

■請來雲浩影及朱雋言合唱，伊健好投入。

鄭伊健相隔3年重踏紅館舉行演唱會，獲太太蒙嘉慧（Yoyo）從日本回港捧場，與伊健爸爸在台下為他應援。伊健獻唱多首經典歌，勾起集體回憶，全場大合唱時，令他感動到眼濕濕。另外，他又剖白早前缺席羅文紀念騷原因。鄭伊健一連9場演唱會前晚於紅館開鑼，太太蒙嘉慧（Yoyo）與老爺（伊健的父親）前來捧場。伊健在升降台型爆登場，舞台設有數個高台及多個巨型熒幕做背景，配合歌曲轉換畫面情景，充滿電影感，極具視覺效果。伊健在台上說：「轉眼間幾年沒見，別來無恙嘛？上次2019年演唱會，好開心再次踏進紅館，現於紅館做演唱會變得困難，很多變化、很多不同，以前見到大家笑容，現時見裏面的笑容。」唱經典歌勾集體回憶伊健希望借舞台演繹出世界變遷，他說：「任何地方無論點樣亂，都要令自己開心，娛樂是其中一樣。」其後，伊健與雲浩影（Cloud）和朱雋言合唱，表示3年前演唱會曾以這組合「即食麵」演唱，這幾年推出不同口味杯麵，他們這個杯麵叫「謎肉杯麵」，裏面有小鮮肉。伊健獻唱多首經典情歌，全場合唱《感激我遇見》，他不時擺chok爆甫士，但又可愛地派心心，獻唱快歌時，180度轉身跳上舞台的車上，引來觀眾叫囂，Yoyo在台下興奮得揮動伊健燈牌起舞。尾段，伊健升上3米高兼沒有圍欄的斜台上獻唱。安歌期間，伊健表示想「自肥」加唱首歌，解釋之前不是不想出席師傅羅文周年紀念騷，而是希望在自己的騷中向師傅獻唱，隨即演唱《前程錦繡》悼念師父離世20周年。其後，獻唱《只會因你唱》時他感觸眼濕濕，最後以快歌在歡樂氣氛下完場。