黃秋生全取評審17票 強勢封金馬影帝

金馬獎主席李屏賓和本屆評審團主席許鞍華頒獎禮完結後到後台致詞，最後金馬執行長聞天祥公佈評選過程，他表示今年創下史上最快的評選紀錄，「只花了5.5小時，上午8點多開會，下午2點多就結束，全票通過項目史上最多。」聞天祥提到影帝黃秋生、「最佳新演員」胡智強、「最佳攝影」、「最佳改編劇本」等都是17票全數通過；而影后張艾嘉以一票之差打敗《智齒》劉雅瑟。
而影后張艾嘉得獎後在後台接受訪問時表示：「其實今天（19日）早上一個人走在酒店的馬路上，接到很多朋友的祝福，我突然感到如果未能得獎，很對不起大家。」
世界盃開鑼，網上湧現多個賭波貼士平台，聲稱貼士奇準，只要網民每月數百至數千元「會費」，就可獲貼士，包保贏大錢。但有網民踢爆，跟貼士重槌投注，連場敗北，覺得被「搵笨」。警方「守網者」專頁指，近期冷門貨品...
2022-11-21
大陸二○○八年送贈台灣的雄性大熊貓「團團」，由於癲癇發作頻密，台北市立動物園判斷病況不可逆轉，決定讓牠在麻醉中沉睡，不再受苦。團團於周六下午一時四十八分心跳停止。園方表示，「團團」周六凌晨三度癲癇發作...
2022-11-21
美國紐約州西北部周六迎來一場歷史性暴風雪，部份地區降雪量超過一點八米，至少三人受災死亡。州內十一個縣進入緊急狀況，大量航班被迫取消，道路交通亦受阻，打亂人們感恩節假期的安排。根據美國國家氣象局資料，位...
2022-11-21
恒基旗下粉嶺新盤ONE INNOVALE-Cabanna，過去兩日連續錄六宗成交，當中昨日再售出3伙，令到整個ONE INNOVALE系列，由開售至今剛好累積售出1000伙。新盤ONE INNOVAL...
2022-11-21
美股上周五反覆向好，三大指數收市均造好，但反映中概股表現的金龍指數卻低收近3%。同時，恒指夜期亦跌72點，收報17992點，較港股收市低水71點。分析指， 恒指三周累升逾3000點，累計升幅大；美國聯...
2022-11-21
近屆世界盃都有動物神準預測賽果而聞名，例如一○南非世盃的八爪魚「保羅」，以及去屆白貓「阿基里斯」，今屆卡塔爾世界盃就有駱駝「卡米娜」。卡米娜預測英格蘭在今晚B組首輪於哈利法國際球場擊敗伊朗，英軍隊長哈...
2022-11-21
鄭伊健相隔3年重踏紅館舉行演唱會，獲太太蒙嘉慧（Yoyo）從日本回港捧場，與伊健爸爸在台下為他應援。伊健獻唱多首經典歌，勾起集體回憶，全場大合唱時，令他感動到眼濕濕。另外，他又剖白早前缺席羅文紀念騷原...
2022-11-21
呂志和獎最近和嘉華國際聯合贊助香港故宮文化博物館義工計劃，期望透過培養公眾對中國文化和藝術的素養和興趣，加深認識國家文化寶藏。筆者上月29日剛參與博物館義工計劃的啟動禮，並在席上代表致辭，表達我們對本...
2022-11-21
昨日舉行三場國際賽預賽，結果呂廄「金鎗六十」勝出馬會一哩錦標，沈廄「浪漫勇士」奪得馬會盃，文廄「金鑽貴人」贏馬會短途錦標；後駒騎者潘頓另贏蔡廄「健康快駒」、文廄「線路神驊」和希廄「東方飛影」，於第九場...
2022-11-21