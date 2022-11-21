黃秋生全取評審17票 強勢封金馬影帝

■張艾嘉三度封金馬影后。

■張艾嘉與導演曾憲寧（左）及監製陳心遙（右）出席慶功宴。

《第59屆金馬獎》前晚舉行頒獎典禮，黃秋生憑電影《白日青春》首奪金馬獎影帝，而導演劉國瑞則分別奪「最佳原著劇本」和「最佳新導演」獎，張艾嘉就憑《燈火闌珊》第三度拿下影后，而黃衍仁則憑《窄路微塵》奪得「最佳原創電影音樂」，港片可謂大豐收。金馬獎主席李屏賓和本屆評審團主席許鞍華頒獎禮完結後到後台致詞，最後金馬執行長聞天祥公佈評選過程，他表示今年創下史上最快的評選紀錄，「只花了5.5小時，上午8點多開會，下午2點多就結束，全票通過項目史上最多。」聞天祥提到影帝黃秋生、「最佳新演員」胡智強、「最佳攝影」、「最佳改編劇本」等都是17票全數通過；而影后張艾嘉以一票之差打敗《智齒》劉雅瑟。而影后張艾嘉得獎後在後台接受訪問時表示：「其實今天（19日）早上一個人走在酒店的馬路上，接到很多朋友的祝福，我突然感到如果未能得獎，很對不起大家。」