SUPER JUNIOR 來港開騷 利特突晒肌派福利炸爆全場

■神童突掀起始源T恤，令全場尖叫。

■利特昨晚突然解開衫鈕晒胸肌。

韓國組合SUPER JUNIOR相隔3年，再來港於亞博舉行一連兩場的《SUPER JUNIOR WORLD TOUR – SUPER SHOW 9 : ROAD IN HONG KONG》，等了偶像3年的fans全場high爆。前日頭場始源在台上問大家他們是否疫情下，第一隊海外歌手來香港演出，他們非常感謝大家等他們那麼久，會做更加好的演出給大家看。神童走去揭起始源的T恤，即引全場哄動尖叫，震烈場館。昨晚尾場SJ一輪勁歌熱舞，粉絲揮動手燈興奮叫囂，又跟着大合唱，成員狂派心心冧粉絲，東海表示頭場吸收了大家的愛，尾場要向大家發放愛，即大力向粉絲送飛吻，全場大叫：「收到！」利特演唱期間解開衫鈕晒胸肌，又搞笑地將白紙貼在額頭上扮作殭屍，銀赫將白紙拿走，利特笑稱貼符令自己停了200年。