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湯令山尾場騷姜濤「現聲」與女友台上公然放閃

2022-11-22 列印
■Gareth在台上與姜濤講電話。
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湯令山（Gareth. T）前晚在九展演出《November Rain 2022》演唱會尾場，吸引徐濠縈、鄭欣宜、蔡一智及泳兒等捧場。好友Tyson Yoshi做完頭場嘉賓後再次現身與Gareth合唱，湯令山女友鄧凱文（Moon）亦有上台合唱，Gareth更刻意用印有「I ￼MOON」的水杯飲水冧女友。

Gareth本邀姜濤做尾場嘉賓，惜姜濤因受傷未能出席，但就在安歌環節即場致電姜濤，姜濤笑言：「年幾兩年前認識Gareth時，他還是一個瘦瘦的四眼仔，現在真的覺得很感動，你以後紅了唔好唔寫歌俾我。」Gareth即大叫：「癡線！不會發生！」

Gareth完騷後受訪時被問到可滿意三場的表現？他表示最重要是享受演出，玩得開心。■Gareth用印有「I MOON」的水杯飲水冧女友。
■Gareth用印有「I MOON」的水杯飲水冧女友。
姜濤
姜濤
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