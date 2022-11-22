直擊韓馬利鬧爆林夏薇生仔冇屎忽 ﻿﻿﻿周嘉洛險被沙包掟到婉拒對方道歉﻿﻿﻿﻿﻿

■周嘉洛在《痞子殿下》首任主角，《痞子殿下2》成為下年重頭劇。

■周嘉洛在劇中飾演寵物傳心師汪聲仁，林夏薇飾演獸醫。

■周嘉洛見攰坐上石壆唞唞。

■工作人員同嘉洛say sorry，後者回答對方「傻啦」。

■等埋位時，周嘉洛幫手放好啲公仔，林夏薇就好熱，企多陣已行埋一邊。

■楊證樺現身加入指證小販呃人。

TVB日前舉行下年節目巡禮，晒冷式節目介紹梗有一套啱你心水，當中最厲害係27歲力捧小生周嘉洛，一人孭三套劇，計比例多過好多視帝。雖然極速上位中，但周小生無話招招積積，依舊同工作人員打成一片。日前，周小生同林夏薇喺西貢為新劇《寵愛Pet Pet》拍外景，見佢玩鬼工作人員，唔使埋位就坐石壆髀擘擘，好似隔籬屋啲哥哥咁，咁鬼親民，抵佢有運行嘅。採訪：金泰亨周嘉洛下年被TVB委以重任，孭飛劇集計有《寵愛Pet Pet》、《羅密歐與祝英台》及《痞子殿下2》，因為形象健康又入屋，有指佢係馬國明接班人，咁佢精靈過馬明嘅，希望佢唔會好似馬生咁，要等咁多年先拎視帝啦。韓馬利鬧到成條街都聽到講返探班，當日星期日，陽光普照仲幾熱O添，周嘉洛、林夏薇、韓馬利及楊證樺在舊墟附近拍外景，劇情講述小販韓馬利疑似呃錢，周嘉洛同林夏薇同佢理論，但換來喝罵，「你兩個蝦一個，生仔冇屎忽㗎！」男方疑似想息事寧人被林夏薇叫停，稱唔可以助長騙徒，韓馬利即刻爆seed，「你夠膽講多次？」記者都嚇一嚇，然後楊證樺現身做正義嘅事，指證對方呃人又阻街，仲話報警O添。因為演員表現好，兩take收貨，然後再等拍另一場口。等候期間，周嘉洛同林夏薇都幾好傾，又互相推吓，仲幫手執好地攤啲公仔。有工作人員掉沙包落地，因為掉正周嘉洛身邊所以講咗聲sorry，換嚟周嘉洛講笑式無情應對，「傻啦，你乜都冇做到已經講sorry喇，我嬲你㗎。」之後仲好隨意咁坐喺石壆等埋位，性格相當OK喎。