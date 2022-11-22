宋仲基新劇收視報捷 演活受魚肉社畜

由宋仲基、李星民主演的Viu Original年度奇幻韓劇《財閥家的小兒子》首播收視錄得6%、第二集還曾衝上8.8%，成為韓國JTBC今年開播收視冠軍。



宋仲基在劇中飾演憑藉個人努力，在韓國首屈一指的大財團擔任組長，即使每天任勞任怨，但他仍然忠誠效力公司。某日，宋仲基意外發現有人利用空殼公司轉移巨額資產，盡忠的他向公司秘密報告後便被派去海外回收，隨後卻慘被滅口。



宋仲基在第一集演活了任人魚肉的底層社畜，遭上司欺壓、被同事鄙視，下班還要隨傳隨到洗廁所，也令觀眾更期待他日後穿越復仇，逆襲人生巔峰！