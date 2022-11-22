林敏驄首拍劇強勢入圍爭視帝 馬國明為靚湯拉票譚俊彥力撐山聰馬國明為靚湯

■無線總經理曾志偉率領約50藝人，出席台慶頒獎禮記者會。

■陳自瑤笑言可以入圍角逐視后，已是成就解鎖。

■林敏驄與鮑起靜的《下流上車族》掀起不少話題。劇照

■陳展鵬與陳山聰都有多部劇集入圍。劇照

■馬國明力撐女友湯洛雯爭獎。資料圖片

■唐詩詠雖有四部劇入圍，但由於她不續約，選情不樂觀。

■左起：李芷晴、何沛珈及陳懿德的《香港小姐再競選》大受好評。

■丁子朗強調入圍視帝純屬陪跑。

無線年度盛事《萬千星輝頒獎典禮2022》將於明年1月8日在將軍澳電視城舉行，無線昨舉行記者會揭曉16個獎項提名名單，當中視帝、視后之爭最為矚目，首次拍劇的林敏驄，憑台慶劇《下流上車族》強勢入圍，與大熱的陳山聰、陳展鵬拗手瓜。至於視后方面，雖然唐詩詠有四部劇入圍，但由於她不續約，反而鮑起靜、江美儀和陳瀅被睇高一線。無線總經理曾志偉昨日現身記者會，並頒發由藝員投票選出的「我至Like《傳承·狂歡55》綜藝節目」，最後由《黃金盛宴》、《全城一叮》及《香港小姐再競選》奪得，志偉在台上多謝全台同事上下一心，眾志成城，將「傳承55」做好。隨後揭曉提名名單，當中視帝提名之冠是陳展鵬，共有四部劇，包括《超能使者》、《黯夜守護者》、《回歸光影頌：母親的乒乓球》及《鐵拳英雄》；而陳山聰、何廣沛各有三個提名。上屆視帝譚俊彥、周嘉洛、袁偉豪、郭晉安則有兩部劇入圍；首次拍劇的林敏驄憑人氣劇《下流上車族》入圍；丁子朗和陳曉華等備受力捧的新力軍就首次提名角逐視帝、視后。50藝員出席記者會拉票昨日約有50名獲提名的藝員出席記者會拉票，譚俊彥、馬國明、陳自瑤（Yoyo）、丁子朗、宋宛穎、梁凱晴及邵初等。馬國明揭曉「最受歡迎電視女角色」提名名單，其女友湯洛雯也獲提名，他承認有私心睇好湯洛雯！而譚俊彥揭曉「最佳女主角」名單，他表明撐合作拍攝劇集《十八年後的終極告白2.0》的龔嘉欣。之後譚俊彥和馬國明一同受訪，問譚俊彥會否有信心「冧莊」視帝？他指今年競爭激烈，林敏驄和陳山聰都很犀利，還有陳展鵬亦有不少作品，他以平常心面對。他說劇集《十八》入圍全部提名已覺大滿貫，今年視帝他私心撐陳山聰，上年他得獎多謝馬國明的鼓勵。馬國明本身對視帝同樣抱平常心，並力撐《白色強人2》的陳豪和郭晉安，又支持女友湯洛雯爭獎，直言會為女友拉票，連自己一票也投給她。問他的身家是否也給女友？馬國明笑說這個不會公開講，問譚俊彥就知。譚俊彥戲言身上只得一張八達通，所有錢也給太太。問馬國明若女友贏得視后會否立刻結婚慶祝？他笑謂兩者無關係。另外，譚俊彥和馬國明也表示開心見到戴耀明有提名，大讚對方是很用心的演員。陳自瑤爭視后自言成就解鎖而陳自瑤（Yoyo）憑《回歸光影頌：母親的乒乓球》入圍「最佳女主角」及「最受歡迎電視女角色」兩項提名，問她有沒有信心攞獎？Yoyo表示今年被提名角逐視后已經是成就解鎖，她說實在沒有信心，因為是單元劇，但會出席頒獎禮支持其他人。至於視帝、視后，Yoyo力撐《下流上車族》的江美儀及林敏驄兩位前輩，大讚江美儀是好戲之人，好鍾意看她的戲。談及「最佳劇集」的心水，她稱不知點揀，指《下流上車族》好睇又貼地、《美麗戰場》好有話題性、《超能使者》個個都打得。上年奪得飛躍進步男藝員的丁子朗，今年憑劇集《青春不要臉》越級挑戰視帝，子朗笑言被提名嚇親，「快得滯，今年年頭的劇所以信心還好，陪跑先。」