宋宛穎邵初提名女主持零信心攞獎

上屆港姐宋宛穎及邵初在台慶頒獎禮獲提名角逐「最佳女主持」，宋宛穎因沒主持過太多騷，對被提名感驚訝：「名單上好多優秀前輩，可以喺名單入面已經好開心。」



邵初對提名「最佳女主持」及「飛躍進步女藝員」兩獎，她表示未夠班：「唔會有信心，有得提名好開心，希望再進步及學到更多。（有冇信心攞獎？）完全冇，入到圍已經好感恩。」至於未有任何獎項提名的梁凱晴表示，能在台慶中跟一眾前輩同場，已覺得很榮幸及獲益良多。



問她們看好誰獲「最佳女主持」，邵初表示無線有很多優秀司儀：「Do姐（鄭裕玲）就唔使講，佢已經係超班。」之後三人異口同聲表示看好麥美恩、陳庭欣及朱凱婷，同時亦大讚麥美恩很好人，經常教導她們。