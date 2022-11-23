■James坦言帶團45日的體驗是第一次也是最後一次。

■雖然蔣家旻很慢熱，但James覺得她很聰明。

■James包下九州的豪華Orange食堂列車吃午餐。

■左起：張寶兒、項明生及蔣家旻昨日出席旅遊節目《45日環遊日本》宣傳活動。

■James與Bowie有很多開心回憶。

■Lesley的流利日語大派用場，成為團中的好幫手。

「旅遊達人」項明生（James）、張寶兒及蔣家旻昨日出席無線旅遊節目《45日環遊日本》宣傳活動，姜麗文沒現身但就拍片支持。旅程期間曾遇上暴洪被困酒店耽誤行程，James稱帶團壓力大，要靠狂食減壓。由項明生策劃的45天日本環島豪華團，TVB找來張寶兒（Bowie）、蔣家旻、姜麗文（Lesley）隨行，在James帶領下拍攝全程，走遍日本一都一道二府及22個縣，橫跨本州、北海道、四國、九州，到訪多個大型祭典及避暑勝地，並拍攝成共6集的旅遊節目《45日環遊日本》，將於明晚起在翡翠台播出。遇暴洪被困酒店長達45天的旅程成為日本首個環島團，James表示苦樂參半，除兼顧帶團和節目拍攝工作十分疲累之外，每天亦會發生不同問題，坦言帶團45日的體驗是第一次也是最後一次。他說：「其中一日到訪米芝蓮天婦羅餐廳，但當時日本疫情漸趨嚴峻，餐廳不允許拍攝，Bowie做好準備，對臨時不能拍攝有點失望。」此外，他們與Bowie身處青森縣時遇暴雨洪災，被困在酒店影響拍攝行程，James表示帶團壓力大，趁機休息在酒店超市掃貨狂食減壓。他又指Lesley的流利日語和英語大派用場，成了好幫手。至於蔣家旻，James覺得她較慢熱，但是個很聰明的女仔。超支虧蝕過百萬今次是James成立「柚子旅遊」的頭炮旅行團，屬超豪華「全包宴」，包括酒店、餐廳、旅遊車、遊艇及觀光火車等，最後超出預算虧蝕逾百萬港元，但覺值得，留下開心難忘回憶及賺回團友的友誼。