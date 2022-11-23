蔡卓妍40歲生日 獲偶像周星馳送祝賀

■阿Sa在社交網貼出多張慶生照片，擺出多個鬼馬甫士。

蔡卓妍（阿Sa）昨日迎來40歲生日，她在社交網貼出多張慶生照片，相中見她興奮拿着生日蛋糕拍照，又擺出多個鬼馬甫士，並有感而發寫下踏入4字頭的感言：「沒甚麼，40而已！就是皺紋多了一點而已；真的沒甚麼，40而已！就是白頭髮多長了一點而已；真的真的沒甚麼，40而已！歲月讓我更從容，體驗讓生活更有意義！生日祝福都收到，不過是開始人生第二個20歲而已。」不少圈中好友包括黎姿、張繼聰、古巨基及陳茵媺等都送上祝福，就連阿Sa偶像周星馳亦有留言：「生日快樂」。而阿Sa開心回覆：「thank you偶像」。