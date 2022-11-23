姚焯菲現身個唱應援店打卡 張弛豪撐場

■Aska亦專程到場支持Chantel。

姚焯菲（Chantel）將於11月26及27日，與張弛豪（Aska）在旺角麥花臣場館舉行出道後首次大型個人演唱會《#LOMLive Concert》。姚焯菲官方後援會（CFC）近月積極為演唱會籌辦應援活動，早前還與連鎖茶飲店1011 SIPTEA HONG KONG合作，於荃灣分店設立《#LOMLive Concert》pop up store，反應十分熱烈。雖然Chantel忙於準備演唱會，但仍抽空到pop up store「打卡」，及與「小菲象」（fans暱稱）逐一合照，在場的「小菲象」都十分滿足。此外，演唱會另一主角Aska亦專程到場支持。