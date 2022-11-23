郭秀雲赴泰送別契媽 ﻿﻿﻿粵語片紅星嘉玲離世享年87歲﻿﻿﻿

粵語片一代女星嘉玲前日（21日）在泰國家中，因慢性阻塞性肺疾病於睡夢中離世，享年八十七歲。契女郭秀雲接獲噩耗後非常難過，並盡快趕到泰國慰問契爺，送別契媽最後一程。



粵語片一代女星嘉玲前日（21日）在泰國家中於睡夢中離世，享年87歲。契女郭秀雲接獲噩耗非常難過，並盡快趕到泰國慰問契爺，送別契媽最後一程。自從息影後，嘉玲與泰國華僑姚武麟結婚，自此隨丈夫移居到曼谷，近年健康轉差，豈料昨日傳來不幸消息。



郭秀雲心情難過表示：「我是昨天早上6、7時收到消息，照顧她的護士在半夜發現她在睡夢中離世，當時契爺仍在睡覺，她立即通知身在紐西蘭的契姐（嘉玲二女），我收到消息後未能聯絡契爺，他沒有開電話，我最擔心他，因為疫情幾年他的身體也大不如前，幸好契哥（二兒子）已趕回家陪伴父親，我會盡快趕到泰國慰問契爺。」



郭秀雲透露契媽是因慢性阻塞性肺疾病離世，她說：「契媽近年身體一直轉差，最後一次見她是2019年的時候，這幾年因為疫情未能再前往探望，原本計劃12月再到泰國一起慶祝生日，沒料到契媽先走一步，心裏很難過。」此外，胡楓對嘉玲離世表示好可惜。修哥說：「二人已沒聯絡，但以前得閒會約她和四哥(謝賢)、林鳳去食飯。」

■嘉玲與丈夫於2006年曾接受TVB節目訪問。

■契女郭秀雲表示會盡快飛往泰國送別嘉玲。

■嘉玲與謝賢曾合作拍攝多部經典影片。

■郭秀雲表示契媽嘉玲去世後，最擔心是契爺。