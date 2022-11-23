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龔嘉欣「心口痛」缺席台慶 否認被雪藏

2022-11-23 列印
■龔嘉欣解釋日前缺席台慶，是因心臟血管問題。
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龔嘉欣（Katy）昨日出席聖誕活動，解釋日前缺席台慶因心臟血管問題，病發時會心口痛，要食藥減慢心跳，最近只能短時間工作，並獲公司體諒。她對憑兩劇提名視后表示一定對自己有信心，但沒留意提名名單惹爭議，是收到朋友訊息才知獲提名，否認得罪高層被雪藏而以放棄態度面對頒獎禮，強調公司好錫她，更已安排拍新劇。
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