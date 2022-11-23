《全城一叮》冠軍奀星追夢血淚史 林子超窮到得幾百蚊 欠阿媽十幾萬

晒肌跳舞■林子超自掏腰包學鋼管舞及操肌，係熱血藝人。

全情投入■林子超工作無底線，要扮到比女人更女人都無問題。

贏得冠軍■林子超贏得《全城一叮》冠軍，滿足感好大。

被人認識■林子超感恩遇上阿Bob，令他好快就多咗人認識。

拔刀相助■阿Bob喺佢自己嘅社交網中，幫手力推有才華的林子超。

心口傷疤■因患有先天性心漏病，林子超手術後胸口留下10吋長疤痕。

雙親支持■林子超是家中孻仔，自小得父母疼愛。

維持生計■林子超抽時間教幼稚園學生跳舞，賺錢養自己。

32歲林子超（Andy）於TVB節目《全城一叮》中，分別變身妖后跳唱《Lindylicious》及晒肌跳鋼管舞成功突圍，最後跟「孖八」（李俊華）齊奪冠軍，獲總經理曾志偉口頭承諾開劇。由2011年NowTV《CEO選拔賽》入行，霉足12年的林子超終於揚名立萬，提起追夢血淚史，Andy試過戶口得三位數要問阿媽借錢度日，連買杯咖啡都唔敢。 採訪:方騫平 攝影:鄧國良贏咗《全城一叮》冠軍兼得到拍劇機會，林子超勁開心，賽前唔知道勝出有機會拍劇，製作組只叮囑他要加油，直至曾志偉送出大禮時才呆咗。雖然林子超未收到拍劇消息，但他會靜心等候公司安排，至於冠軍是否有機會孭重飛做主角？林子超說：「又唔敢！只係希望有個好角色，其實有得拍劇已經好開心。」最霉時唔敢買咖啡飲童年時林子超寫「我的志願」是做演員，為追夢選擇報讀香港演藝學院的現代舞文憑課程，之後再去新加坡一年進修舞台音樂劇。喜歡做演員的Andy從來唔覺自己靚仔，「我反而覺得自己好特別，如果唔做呢行都唔知做乜，其實o依家嘅演員唔一定高大威猛，只要啱故事就得，所以一直都等緊呢個機會。」林子超星途崎嶇，做咗「奀星」多年拍劇機會唔多，試過被經理人睇小，又試過戶口得幾百蚊，他憶述追夢慘況仍歷歷在目：「因為唔想喺NowTV做主持被定型而裸辭，最坎坷唔知機會幾時來臨，空窗期曾見過一啲經理人，換嚟一盆冷水『做乜演員呀？都做唔到㗎啦！做主持好過。』但我唔服輸，因為都未畀過機會我，而且嗰時得24歲，仲有時間等機會。」等機會等到戶口得返三位數，「最慘當時全副身家得返幾百蚊，又睇唔到將來條路係點，好彩媽咪好錫我，會主動支持我，個個月攤大手板搵阿媽接濟，講起都唔好意思，好似好不孝咁。」林子超一等就等足兩年，借咗阿媽10幾萬，數簿愈嚟愈厚：「其實我有慳住使，連買杯咖啡都唔敢，轉身走返去便利店買紙包飲品算數。」試過匿埋喊想做城城後來林子超獲邀為《Think Big天地》及一間幼稚園教舞，有返穩定收入後再任性地留喺娛樂圈，目標40歲前搵到機會。2017年，有幸演出梅小青監製的劇集《宮心計2深宮計》，飾演被毒殺小人物『陳茗風』，角色都算有人留意，「我分兩年還晒啲錢畀阿媽。」霉等多年，Andy當然有心灰意冷時候，「呢行係消費式工作，學唱歌、跳舞都要錢，自問冇條件做全職演員，有時拍完戲仲要去教舞真係有少少攰，試過匿埋喊，但我係一個永不放棄嘅人，對演戲、跳舞好有火，會堅持，最想梗係成為郭富城啦。」因為心中團火燒到好勁，林子超強調拍劇冇底線，BL題材都唔介意。最後他點名多謝阿Bob拔刀相助：「佢主動幫我兩次，喺佢社交平台post圖文做宣傳，我力量太細，多得佢先至多人認識我，好感恩。」