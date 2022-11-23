宋仲基任頒獎嘉賓 《戀慕》創韓劇先河

■Rain（右）及任時完獲邀出席「國際艾美獎」。

■韓國古裝劇《戀慕》贏得最佳肥皂劇，創韓劇先河。

昨日「第50屆國際艾美獎」在紐約舉行頒獎禮，韓國CJ集團副會長李美敬在宋仲基手上接過「理事會獎」，表揚她對推動韓流到世界的貢獻。擔任頒獎嘉賓的宋仲基，以英語致辭時大讚李美敬是韓流最重要推手，並投資拍攝電影《上流寄生族》，讓韓片贏得多個奧斯卡獎項。此外，韓流天王Rain、演員任時完及李善均等，都獲邀出席國際艾美獎，Apple TV+韓劇《大腦博士》李善均則不敵英劇《Irvine Welsh's Crime》的Dougray Scott，失落視帝，視后則是法國劇集《The Mad Women's Ball》 的Lou de Laage贏得。朴恩斌與路雲合演的古裝劇《戀慕》贏得最佳肥皂劇，是首次由韓劇摘下此獎項。Netflix人氣英劇《性愛自修室》大熱捧走最佳喜劇，劇情劇集就由另一英劇《Vigil》奪得。