此外，韓流天王Rain、演員任時完及李善均等，都獲邀出席國際艾美獎，Apple TV+韓劇《大腦博士》李善均則不敵英劇《Irvine Welsh's Crime》的Dougray Scott，失落視帝，視后則是法國劇集《The Mad Women's Ball》 的Lou de Laage贏得。朴恩斌與路雲合演的古裝劇《戀慕》贏得最佳肥皂劇，是首次由韓劇摘下此獎項。Netflix人氣英劇《性愛自修室》大熱捧走最佳喜劇，劇情劇集就由另一英劇《Vigil》奪得。
宋仲基任頒獎嘉賓 《戀慕》創韓劇先河
此外，韓流天王Rain、演員任時完及李善均等，都獲邀出席國際艾美獎，Apple TV+韓劇《大腦博士》李善均則不敵英劇《Irvine Welsh's Crime》的Dougray Scott，失落視帝，視后則是法國劇集《The Mad Women's Ball》 的Lou de Laage贏得。朴恩斌與路雲合演的古裝劇《戀慕》贏得最佳肥皂劇，是首次由韓劇摘下此獎項。Netflix人氣英劇《性愛自修室》大熱捧走最佳喜劇，劇情劇集就由另一英劇《Vigil》奪得。
全新Q-Train周日起觀塘線行駛 港鐵耗資60億市區列車大升呢
港鐵動用六十億元更換市區線列車，以全新Q-Train逐步替換九十三列M-Train，後者部份已服務超過四十多年，首列新車將於周日起在觀塘線行駛，其功能「大升呢」，包括空間寬敞、扶手更多、座椅舒適、設動...
2022-11-23
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河南安陽廠房大火 38人死2人輕傷
河南省安陽市一間廠房周一發生嚴重火災，事故造成三十八人死亡，兩人受傷。當局初步判斷為工作人員違規操作電焊引發火災，公安部門已逮捕公司負責人。位於安陽市文峰區的凱信達商貿有限公司廠房，周一下午約四時半發...
2022-11-23
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澤連斯基籲國民準備過嚴冬 烏克蘭供電不足延至明春
烏克蘭首都基輔已開始下雪，但全國約一半能源設施因俄軍空襲受損，多個地區需要停電或限電。電力公司警告情況可能維持至明年三月底，呼籲民眾預備足夠保暖衣物渡過嚴寒。隨着氣溫逐漸下降，烏克蘭總統澤連斯基在演講...
2022-11-23
- 至少56死逾700人受傷 印尼展玉5.6級地震
- 烏核電廠再遭轟炸 IAEA警告籲立即停手
- 降雪量高達1.9米3人死 紐約州遭歷史最強暴風雪吹襲
- 辛偉誠突訪基輔 重申援烏至戰勝
- 小池百合子籲着樽領衫 保暖減用電
- 俄否認涉事批裁決含政治動機 馬航MH17空難3人謀殺罪成 由荷蘭主導的馬航MH17客機空難調查，周四在海牙地方法院作出裁決，案中三名被告謀殺罪成，判處終身監禁，並向遇難者家屬賠償至少一千六百五十萬美元。
- 周四前須回覆會否留任 馬斯克要Twitter員工自決
- 麥卡錫當選眾議長存變數 共和黨成功奪得眾議院
- 北約：波蘭導彈或來自烏軍 澤連斯基強烈否認
- 北韓向東部海域射彈道導彈
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EIGHT STAR STREET開示位增折扣
太古地產發展的灣仔星街項目EIGHT STAR STREET再有新部署，項目昨日首度開放現樓示範單位兼更新價單，增加折扣優惠，並推出高層3房特色戶標售，設定指導價為4880萬。EIGHT STAR S...
2022-11-23
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美團捱沽藍籌受壓 港股5日累挫918點
港股隨外圍低開30點後，一度倒升96點，惟隨後沽壓加劇，最多跌368點，低見17287點，收市跌幅收窄至231點，報17424點，連跌5日累挫918點。內地要求科網企業遵守反不正當競爭法，美團（369...
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摯友爆發不甘落後 超新星一定「德」
英格蘭超新星祖迪比寧咸和德國新貴穆斯亞拿由細玩到大，今屆更一起獲得國家隊徵召出戰卡塔爾世界盃。前者率先在周一亮相並取得入球帶領三獅大勝伊朗，份屬好友的穆斯亞拿當然不想落後，今晚一於帶領E組的日耳曼軍團...
2022-11-23
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《全城一叮》冠軍奀星追夢血淚史 林子超窮到得幾百蚊 欠阿媽十幾萬
32歲林子超（Andy）於TVB節目《全城一叮》中，分別變身妖后跳唱《Lindylicious》及晒肌跳鋼管舞成功突圍，最後跟「孖八」（李俊華）齊奪冠軍，獲總經理曾志偉口頭承諾開劇。由2011年Now...
2022-11-23
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李一飄 - 大手筆換列車 推動社會高效運作｜社論
英美兩地最先發展鐵路系統，但長年以來，問題多多，近年更陷入結構性的營運困難。反觀港鐵，由一九七九年觀塘線通車以來，路線持續擴展，同時不斷提升營運系統，最新大計，是動用六十億元，大規模更換新列車，為乘客...
2022-11-23
- 盧永雄 - 中美三次經貿互動 有啟示｜巴士的點評
- KellyChu - 展示香港經典少女漫畫時代印記 《13点》郵票下月6日發售｜Executive日記
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仲達 - 鋒芒勁露四班超級｜頭號目標
「均速轉後追，通常唔會衰」，其實亦可應用在PP身上。第七場四班一二○○米。「鋒芒勁露」為上季插三班的方廄紐西蘭PP，在彼邦三戰一勝，贏馬一役只是處女賽，最後一仗在指標評分賽僅敗得亞軍的賽事水準也不高，...
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