《正義迴廊》對白Hit爆網絡 麥沛東感激未婚妻支持追夢

■麥沛東在片中的對白成為網上熱話。

由翁子光監製、新晉導演何爵天執導，楊偉倫、麥沛東主演的電影《正義迴廊》叫好叫座，票房已經衝破2,500萬大關。片中飾演唐文奇的麥沛東，劇中對白「屈我喇！屈我喇！我冇問題㗎！」更加hit爆網絡世界，日前麥沛東接受《星島頭條》的訪問，剖白入行追夢的辛酸。麥沛東希望電影可以得到更加多人認同，「佢哋未睇過我演出，但係又咁信我，所以我冇睇過價錢就接！」做演員搵錢難，做舞台劇演員搵錢更加難，下月小登科的麥沛東亦坦言曾經因為經濟問題而不敢結婚，經濟最差的時候，麥沛東試過一個月得2、3,000蚊，甚至試過成個月都沒有開過工。幸好麥沛東的女友「唔怕捱」，願意全力支持男友追夢：「我女朋友喺大學度做，嗰陣時佢嘅收入可觀，佢同我講如果我唔得，咪佢頂住先囉！」