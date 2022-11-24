鮑起靜坦認偏心亞視之友

鮑起靜出席新劇《仁濟心》宣傳活動，鮑姐入圍角逐台慶頒獎禮視后，她表示榮幸遇上好劇本和好拍檔，大方稱把奪獎信心全給劇中新抱江美儀，希望她奪視后，當然也希望林敏驄拿視帝。問到若拿視后在獎項上大滿貫？鮑姐笑說：「老人家機會不大，不要緊，現在每次出街，人人也稱呼我Emma婆婆，當拿了獎。」鮑姐大讚陳展鵬在《超能使者》演出有突破，「揮灑自如，（偏心亞視之友？）多多少少總會有。（三個人一起拿獎？）這會太貪心。」