江嘉敏苦練飄移令肩頸痛 李芷晴浸冰水遇冷鋒喊驚

■何廣沛與江嘉敏正為東華表演努力練習。

■李芷晴將表演浸冰水，但遇上冷鋒到。

TVB《歡樂滿東華2022》下月3日舉行，昨日東華三院第三副主席暨籌委會委會何猷啟、第五副主席蔡加怡，以及一眾有份表演的藝員出席記者會。江嘉敏透露當晚與羅浩銘表演飛車，她笑言因被喻為「環保大道車手」一星期爆七次胎，她直言有壓力，正在練飄移不停要扭軚及拉手掣，笑言練到有五十肩。而表演搶包山及蒙眼打砂煲的何廣沛，問他會否怕打砂煲整傷臉？他表示做善事沒想太多，認為就算受傷留有疤痕也是一個經歷。李芷晴將會表演浸冰水，昨日她在記者會上要在冰水中抽出善款熱線號碼，凍到大叫，她坦言很怕凍，表演當日要以泳衣浸冰水，聞說將有冷鋒到亦會擔心，之前已落力修身參加《香港小姐再競選》，至今都繼續食得清淡保持身形。