姜濤左腳又有事惹粉絲擔心

姜濤做完腳傷手術後，昨日在社交網透露一早7點多就起牀外出接受治療，他自言為了復健，多早起來都可以。



其後他又貼出治療時拍的照片及短片，治療期間身體微微蜷縮，似乎好痛，令姜糖大呼心痛。他續發文：「9︰30AM，漫長的旅程。該死的左腳阿基里斯跟腱也有問題，說要幾個月可我真等不了那麼久，明年的唱跳一定要完成，發自內心的對大家感到抱歉，我一定盡快恢復。#衝擊波要命的痛#沒有人比我還要着急焦慮」。