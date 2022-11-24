拍《超能使者》搞到情緒崩潰嚇親老婆 陳展鵬罕談家事同單文柔多拗撬

稱職媽咪■Phoebe放棄千金小姐身份，做個稱職媽咪。

四劇爭獎■陳展鵬同時間有4套劇角逐視帝，好厲害。

三代同堂■陳媽媽湊孫為樂，展鵬希望加碼，今年送個視帝畀媽媽。

有影皆雙■展鵬好重視家庭生活，返內地拍戲都帶埋老婆喺身邊。

齊齊獲獎■6年前陳展鵬及胡定欣獲視帝、視后。

眼都紅埋■拍呢場失常戲，展鵬要游走喺幻覺同真實記憶之間，好有難度。

感情衝擊■戲裏展鵬仆心仆命照顧老婆，但劉佩玥唔滿足生活現狀出軌。

慘絕人寰■劇中自我放棄嘅展鵬，仲要被拳打腳踢兼迫食「狗飯」，慘絕人寰。

下身激凸■《超》劇仲有吊「威吔」場口，陳展鵬下身激凸。

表現出色■陳展鵬眼中黃宗澤及袁偉豪，於《法證先鋒V》中表現出色，都有條件封帝。

感情衝擊■「阿年」陳展鵬及「車志明」林敏驄都係今年視帝大熱。

陳展鵬於TVB台慶劇《超能使者》中段有突破性演出，原來展鵬的幸福家庭只是假象，因為「老婆」劉佩玥唔滿足生活現狀出軌，導致家破人亡。戲外的展鵬擁有美滿婚姻，還向《頭條日報》大晒同今世及前世情人的「私密牀照」！不過，幸福家庭背後，一向唔多提私事的他自揭暗藏婚姻危機：「始終相見好同住難，單文柔（Phoebe）又細我10年，我哋有好多分歧。」採訪：方騫平 攝影：鄧國良上周《超能》劇情，陳展鵬被揭患有妄想症，於幻覺同真實記憶之間游走難度好高，因為要瞬間轉換表情，展鵬獲讚展現「視帝級」演技，被網民封為「視帝鵬」。自6年前憑《城寨英雄》首奪視帝後，展鵬今年再有機會問鼎視帝，他坦言恨再攞獎：「希望小朋友（小豬比）見到爸爸去工作有好成績，如果攞到獎畀媽咪睇就好喇。」不過，他認為近10年，黃宗澤及袁偉豪拍咗好多好戲，兩人都有機會。半夜三更坐客廳發呆今次陳展鵬盡全力拍《超》劇，自爆情緒一度崩潰，令老婆擔憂：「拍戲咁耐（26年）未試過連稿都唔對就離開錄影廠，喺廠外唞咗個幾鐘先回歸，有啲逃學feel，因為當時真係好辛苦，好似有密室恐懼症咁，嗰種恐慌性去到邊緣狀態，精神情緒好得人驚。作為男人好難接受仆心仆命為照顧家人，將自己放到最低，無奈現實社會就係壓迫咁大，有邊個年輕人做到自己想做嘅嘢呀？呢個劇以喜劇手法包裝，實際係反映社會現狀，基層人士最想有超能力。」因為拍劇壓力大，展鵬難免會將情緒帶返屋企：「返到屋企我仲想靜吓，唔畀人掂得，Phoebe知道我要沉澱，但未必能理解，明明早上好開心咁出門開工，但夜晚變到面青口唇白，半夜三更開盞暗燈獨坐客廳，哈！佢驚我睇唔開啩！」努力學做老公要包容結婚4年多，陳展鵬自揭同老婆經常有拗撬，他仍努力學習做人夫：「梗係會有嗌霎㗎啦，點會冇呀？始終老人家話『相見好同住難』，主要係性格唔夾，尤其Phoebe獲家人萬千寵愛在一身，而我10幾歲就出嚟做嘢，兩人年紀又相差10年，兩個世界嘅人會有好多分歧。o依家佢去到一個新家庭，要放低身段配合小朋友、有夫家，要安排好多嘢，生活上要配合埋我工作。」而每次爭拗，展鵬坦言都係婚姻危機，他好認真解說：「就算係意見不合、黑面都係婚姻危機，你試吓每日都有普通嗌霎會點呀？其實好大件事，加加埋埋會影響到大家情緒，其實唔好講係夫妻，人與人之間情緒唔好，一秒間可以殺人，但維繫感情可能要一年，甚至更長時間。」陳展鵬講到夫妻相處之道，首要著手了解對方性格，要包容和忍讓：「有時都會強迫自己深呼吸，畀佢鬧兩句，買杯咖啡搞掂，因為都知道係錫你嘅人，唔通老闆畀面色你睇，你會鬧佢咩！只要明白到個根喺邊度，就會夠力量去得更遠，但我唔鍾意啲嘢成日重複發生，重蹈覆轍即係未解決，累積落嚟就會出現好多問題，夫妻間有問題，個女變成維繫動力最唔好。」至於婚姻之道，展鵬表示最簡單就係幸福，最幸福係因為滿足。