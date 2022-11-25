有信心跟Bob奪拍檔獎 ﻿﻿﻿劉佩玥尷尬提周志文結婚先公開﻿﻿﻿

■Moon讚Bob是好拍檔，也是她人生導師教了她很多東西。

■Moon跟陳展鵬在《超》劇中，本是對恩愛小夫妻。

■《超》劇中，Moon跟郭子豪偷情被陳展鵬發現。

■在《美麗戰場》的演出獲讚，但Moon對獎項沒太大期望。

■Moon笑指觀眾留意她在《超》劇時瘦很多，激勵她要更努力減肥。

■Moon跟周志文緋聞傳足幾年，但兩人一直未肯認愛。

■Moon早前跟圈外朋友聚會，因食生冷嘢引發腸胃炎搞到半夜入院。

劉佩玥（Moon）繼《美麗戰場》演巴辣「李靜兒」後，在《超能使者》演溫柔的陳展鵬亡妻「丁淑敏」，Moon開心觀眾都好接受。而提到跟林盛斌（Bob）奪拍檔獎呼聲高，她亦有信心，更開心將組情侶檔搵真銀。至於真情侶周志文，Moon就不願多談。另提到個人獎項，Moon睇得好通透，坦言控制唔到的事就無謂諗。 採訪：杜杜 攝影：譚志光髮型及化妝：angelaShum 服裝：Harvey Nichols兩個差別甚大的角色「李靜兒」和「丁淑敏」均得到觀眾喜愛，Moon表示：「做演員見到觀眾有呢個反應好開心，其實兩個角色都好有難度，『李靜兒』講嘢好快又大聲，好有energy，我平時唔係咁講嘢，而『丁淑敏』係溫柔嘅角色，有返賢妻感覺要放輕把聲，好溫柔，所有嘢都focus喺展鵬身上。」跟林盛斌情侶檔搵真銀提到早前因腸胃炎入院，大家最關心緋聞男友周志文有冇好好照顧她？她就不願多講，強調等結婚先透露另一半身份，她解釋因不想父母擔心，「成日講唔同嘅人，佢哋都會覺得你想點樣，我都唔想畀到觀眾咁嘅感覺。」而認真交往對象一定會畀家長知，「講過畀佢哋聽有三個男友，我阿媽好搞笑，佢會擺感情落去我個伴侶身上，會有期望同感受，我同佢講分咗手，佢都會唔開心。」Moon又稱入行後有人追都會同父母講，「希望有一日令到佢哋可以更加安心，可以交個女去畀嗰個男士，嗰日應該係會結婚。」講到《美》劇中跟Bob大受歡迎，獲睇好奪拍檔獎，Moon都覺得機會很大，「好感恩大家鍾意我哋呢一對，都話『好鍾意你同徐富貴呀』，真係好多謝觀眾，攞獎都有信心。」她更開心透露將跟Bob情侶檔搵真銀，「係一個bonus嚟，當然好開心，搵到個好拍檔真係好感恩。」至於奪個人獎，Moon認為控制不到的事不會想太多，「我唔係講到好清高唔care，因為控制唔到所以唔去諗，攞獎嘅嘢最好係人哋戥你唔抵，而唔係覺得你唔值。」