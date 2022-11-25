陳寶珠憶述嘉玲好肯幫人患坐骨神經痛需休養

■嘉玲（右）離世，寶珠姐讚她好肯幫人。

陳寶珠昨日出席為「香港血癌基金」籌款的聖誕慈善活動，獲忠粉聲勢勁拉橫額叮囑天氣漸涼要加衣。寶珠姐因疫情已4年沒出席活動，她感謝粉絲不離不棄支持。談到腰患傳聞，她指是坐骨神經痛，要做物理治療和運動，暫未打算再演粵劇：「梗有機會，身體健康為重，可以再演出，最緊要有信心。」對於粵語片紅星嘉玲離世，珠寶姐憶起與對方往事，大讚說：「佢好好人，我拍《女殺手》片頭要唱歌，我打畀嘉玲姐叫佢同我諗下個造型，嘉玲姐好好，佢幫我。」寶珠姐又稱與嘉玲姐只合作過一部粵語片《玉女追兇》，大家已很久沒見，因環境不同很難見面。問「七公主」會否再聚？她說暫不會，保持健康和安全，少接觸人群，聖誕節也在家與家人共度。