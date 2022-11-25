魏浚笙積極操肌 補拍除衫戲

魏浚笙（Jeffrey）昨日出席手機與時裝品牌聯乘活動，透露將為英皇電影《超神經械劫案》補拍除衫戲份，「補拍這場戲要除衫，但這十多日食太多澱粉質，肚腩凸了出來，要想盡方法縮肚，積極操練肌肉、做到最好。尚有十日時間，要食得清淡，吃雞胸肉。」他笑言聖誕要食返夠補數和去看燈飾，希望遲啲可以去亞洲地區旅行。



談到韓團BLACKPINK黃牛飛炒貴22倍，Jeffrey表示知道售罄時已放棄撲飛，杜絕黃牛。此外，聽聞張敬軒在聖誕開演唱會，但為門票問題與父母嘈交，所以不打搞對方，他笑說：「洪嘉豪開演唱會都預飛給整個劇組，軒公識做啦！」

