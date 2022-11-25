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陳庭欣做瑜伽意外增高 何沛珈恨做何N組

2022-11-25 列印
■何沛珈（右）奪「港姐冠軍」後，希望工作量愈來愈多。
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陳庭欣、何沛珈及關楓馨等出席《香港壁球公開賽》記者會，陳庭欣表示唔識打壁球，反而玩水上活動較叻，笑言最近被迫學瑜伽。她在社交網貼瑜伽相，被指生活愈來愈富貴，她強調相中的不是她屋企，原想分享自己做到較高難度動作，想不到焦點落在朋友家中的大廳。她說學瑜伽也有好處，她學4堂高了半寸，可能因拉筋後不再寒背。

何沛珈就自言有跑步，當選《香港小姐再競選》冠軍後，與之前工作量差不多，希望愈多愈好，笑言最好做「何N組」，她不介意沒時間休息。■陳庭欣被迫學瑜伽，沒想到有意外收穫。
■陳庭欣被迫學瑜伽，沒想到有意外收穫。
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