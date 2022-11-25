談善言主動介紹前度參演玩曖昧 謝君豪驚訝Edan 掌摑戲求真打好感動

■戲中君豪演沉鬱父親，跟阿談演的內斂女兒鮮有溝通。

■君豪對Edan讚不絕口，就算當紅依然好想進步。

■「阿琪」跟家人關係不好，現實中阿談跟家人關係不錯。

■君豪戲中瘋狂被毛姐鬧，亦令他審視跟太太相處的方式。

■阿談跟Mixson分手5年，再見亦是朋友。

■電影中一家四口每次同場都不歡而散，一段車程都可以嗌大交。

■君豪最初睇劇本覺得角色好廢，後來才知「旭真」只是用自己方式去表達對家人的關懷和愛。

■君豪1994年跟太太戚婉儀結婚，2001年誕下女兒謝采湳。

■阿談（右）除了跟父母關係好，跟家姐及細佬都好感情。

59歲謝君豪跟32歲談善言在電影《過時•過節》首度演父女，雖然溝通不多，但卻有種無形默契，作為前輩的君豪更主動多謝阿談這好對手，令她受寵若驚。君豪亦跟呂爵安（Edan）初次合作，對呢位戲中兒子印象極好。另外，兩人又大談鮮有公開的真實家庭生活，而阿談更首度分享跟舊愛黃寶漳（Mixson）的合作感受。 採訪：杜杜 攝影：譚志光髮型：Billy Hai@The Attic（君豪）、arry Ho@Aveda IL COLPO（阿談）化妝：JulieH@jlab（君豪）、German Cheung（阿談） 服裝：Weekend Max Mara（阿談） 場地：FWD House 1881君豪同阿談雖然在網劇《心冤》合作過，但因冇同場戲，所以今次才是正式合作，戲中兩人飾演一對溝通極少，但不失默契的父女，二人都覺得戲裏戲外都有同樣感覺。君豪說：「呢對父女講嘢唔多，係眼神交流，喺平時接觸嚟講，佢都畀到少少咁嘅感覺我，有啲戲裏面嘅關係，我好多謝佢幫到我。」聽到前輩的客氣話，阿談勁唔好意思，「你多謝我？我多謝你呀！」君豪解釋：「演員係要有對手可以彼此相信，互相承傳，所以真係要多謝佢。」阿談讚君豪風趣幽默君豪完全零架子，難怪阿談在圍讀首次見對方已緊張全消，「佢講對白好沉穩好有力，但同導演或者毛姐（毛舜筠）傾偈時，豪哥風趣幽默嗰面就走出嚟，令我有種冇咁驚佢嘅感覺。」她這種放鬆的狀況延續到正式拍攝，「我哋有啲戲冇排過，食飯戲或者喺車度啲戲，都係簡單望一望，好似戲入面嗰兩父女。」講到戲中Edan飾演的兒子，跟君豪有不少衝突，他大讚Edan作為偶像零包袱，跟阿談一樣相當好學，令他最為感動，「都有傾吓偈，尤其是嗰場嗌交戲，又掌摑又盛，仲有ending嗰場兩父子和解戲，佢都好用心，好在意每個細節，會問點樣去投入個戲，好想知道好多嘢，好想令自己做得更加好，呢樣嘢係好難得，好可貴。掌摑戲會驚痛嗰啲，佢完全唔驚，仲坦白同我講『你用力，你嚟真啦！』我覺得感動，演員可以咁樣。」君豪罕談跟囡囡相處現實中開朗的君豪跟沉鬱角色剛好相反，與21歲囡囡采湳亦相處融洽，自覺是個風趣幽默爸爸的他更笑言：「唔知佢覺唔覺得係呀？相處都開心嘅，我有時都引到佢笑，都會成日吹水，哈哈！」他更自爆囡囡跟戲中囡囡有個細節不謀而合，「佢都係成日戴個耳機，但佢唔係扮聽唔到，反而係我以為佢聽唔到，同朋友講嘢，佢會無端端搭嘴，原來佢都冇開機！哈哈！」遺傳了爸爸活潑一面的君豪，跟家人的關係一直不錯，「我爸爸喺酒樓做廚師，以前交通唔方便，佢喺上水做，有酒席做完先收工，朝早又起身，所以放假先返嚟，雖然返嚟時間少，但返嚟都會同我哋玩，我記得佢會同我哋玩康樂棋，嗰時我得幾歲，輸咗仲喊，到我十幾歲想獨立會反叛啲，但衝突又冇，屋企人關係都幾好。」阿談跟健談的爸爸關係亦不錯，「細個同爸爸都close，佢比較貪玩，會帶我去踩單車、行山、游水，反而大啲冇咁多溝通，佢做嘢好忙有時唔喺香港，但佢好錫我唔會鬧交。」反而她會跟家姐和細佬有衝突，「我同家姐會打交，試過中學時比較火爆，都唔記得因咩事我哋有啲推撞，一推後面書櫃就爆咗塊玻璃，要阿媽嚟阻止我哋，不過之後好快冇事。」君豪審視與太太關係戲中君豪跟飾演太太的毛舜筠，是對瀕臨離婚邊緣的夫妻，大部份時間都是毛姐在鬧他，而他總是默不作聲，這亦令君豪重新審視與結婚28年的太太戚婉儀關係，「我會諗戲裏面太太咁話我，扭一扭諗法，『佢鬧人個樣都幾可愛吖！』而毛姐見我鵪鶉咁唔出聲，又諗『佢唔出聲個樣都幾有內涵』，哈哈！事情咪解決，人火起嚟唔係百分百做到，但都會收一收韁，好似戲入面咁樣真係覆水難收，唔係鬧完就冇事。（對太太都一樣？）一定盡量要咁樣，唔好好嬲時鬧交，相嗌唔好口，唔係咁意思都會講到更衰，對方接收再放大，收唔到科。」阿談跟舊愛Mixson在戲中有段感情戲，原來最初是她主動介紹對方給導演，「佢本身又係backpacker，性格又有啲似，好似好熱情同人相處，但其實又好保護自己世界，呢個角色好啱佢。」她認為兩人合作沒尷尬，今次只單純做個介紹人，「我同佢拍過拖，知道佢係個咁嘅人，就覺得好適合佢，未必咁多港產片會用到混血兒樣嘅演員，只係覺得好啱佢，冇諗太多。」