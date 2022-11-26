政府拒批大國文化租場地 MIRROR復開紅館騷無期稱一切隨緣

■ERROR入圍叱咤我最喜愛的組合五強。

■ViuTV大晒冷，藝人傾巢而出。

■談善言（中）撐住柺杖出席記者會。

■Ivy So與Marf會有新劇出街。

■宣萱被爆拍《極度俏郎君》時，不停被保錡調戲。

昨日MIRROR出席ViuTV 2023節目發佈會，旗下藝人包括MIRROR、ERROR、駱振偉、強尼及陳俞希等均有現身，還邀得姜皓文、張慧儀、魏浚笙及帶傷到場的談善言等撐場。MIRROR被問到所屬公司大國文化，被政府暫停其於康文署場地所有申請，意味他們未完的紅館騷復辦無期。大會即場介紹多套全新劇集，包括《極度俏郎君》、《打天下2》、《大誠實家》、《那年盛夏，我們綻放如花》、《殺手廢J》、《冰上火花》及《和解在後》等。自MIRROR紅館意外事故後，受傷舞蹈員阿Mo女友So Ching一直照顧男友，其所屬的組合Collar未曾齊人現身公開活動，今次公司晒冷記者會也只得兩位成員邱彥筒（Marf）及蘇雅琳（Ivy）出席，二人依然不接受訪問。姜濤因腳部手術缺席昨日活動，MIRROR隊長Lokman表示，欠了姜濤一起在台上演出，感覺就似打麻將三缺一，問到可有探望姜濤？Anson Kong（AK）表示，近日大家忙於為頒獎禮準備，所以沒有探望，不過姜濤會在群組透露康復情況。AK唔覺被公司力捧昨日大會公佈多套新劇，當中有兩套由AK主演，問到公司是否力捧他？AK笑說：「你們諗清楚才問，Stanley試過晒，他已經拿了ViuTV的視帝，我只是剛巧時間上堆在一起。」早前政府公佈暫時不會批准MIRROR所屬公司大國文化租用康文署場地，意味MIRROR再在紅館開騷遙遙無期，AK說：「開騷一事隨緣，有法律問題，我們現在不便回答，之後在那個場館開騷表演，要等所有報告出齊，所有事解決好再算。」叱咤公佈了「我最喜愛的男歌手」最後五強，張敬軒一人力敵四位鏡仔姜濤、Anson Lo、Edan及Ian，問他們可有信心擊敗張敬軒？Ian表示入到五強已經很開心，要多謝粉絲投票支持自己心儀的歌手，因為他們投票才令歌手們做出更多歌曲。肥仔爆保錡調戲宣萱ERROR與姜皓文、張慧儀介紹新劇《極度俏郎君》，姜皓文指ERROR是合作過的新演員之中最黐線，肥仔爆保錡每日開工都調戲宣萱，保錡澄清因為對方靚女就日日讚她。對於成為叱咤我最喜愛的組合五強，肥仔爆193聲言若得獎就在台上裸跑，193受訪時卻反問是否得男歌手獎就要切，其他隊友即強調是193自己提議，193即說要收返，指自己搞錯次序，以為開完演唱會才是頒獎禮，所以要留番下次開騷才做。